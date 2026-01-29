'La revuelta'
David Broncano promocionó Atresplayer desde 'La revuelta' y desveló qué programa consume en la plataforma: "Estoy suscrito"
El presentador volvió a ignorar la competencia entre cadenas para hablar con naturalidad sobre la plataforma digital de Atresmedia
En medio de la guerra entre cadenas de televisión por la audiencia se agradece siempre la naturalidad con la que se habla en 'La revuelta' de la competencia. Anoche, David Broncano lo volvió a hacer, reconociendo que es uno de los muchos suscriptores de Atresplayer, la plataforma digital de Atresmedia.
"Yo estoy suscrito a Atresplayer", le confesó a Chenoa, que se llevaba las manos a la cara mientras disimulaba su risa. "Yo veía 'Mountain Men', un programa que ponen en Nova o en un canal de Atresmedia, entonces lo puedes ver en la aplicación", explicó el presentador.
"Y de pago porque si no te ponen muchos anuncios", remarcó Broncano antes de que su equipo hiciera una broma con el momento que estaba protagonizando. "Efectivamente, es muy bueno precio", dijo mientras en pantalla se mostraba el siguiente texto, con el precio pixelado "Es que solo cuesta... al mes, es muy bueno precio".
Por último, Grison hizo un comentario que desató la risa del showman: "Estaría guapo que te pillaran para hacer un anuncio de Atresplayer. En Antena 3 después de 'El Hormiguero', pum", acabó diciendo el cómico.
- ¿Puede convertirse en una pandemia? Cinco claves del virus Nipah, que inspiró la película 'Contagion' y tiene una letalidad del 70%
- Un tercio de la población española sigue creyendo que las renovables provocaron el gran apagón
- Marruecos aprovecha al máximo el favor de Sánchez y exprime aún más los envíos de gas desde España
- Una investigación británica vincula la menopausia con cambios en el cerebro similares al Alzheimer
- Dos nuevos desprendimiento en Rodalies cortan la circulación en Arenys y el servicio entre Caldes de Malavella y Girona
- Un excargo de Ayuso afirma que los protocolos en residencias debían haber estado vinculados a su medicalización y apunta a la exvicenconsejera
- Iryo advierte de que no compensará a los usuarios por los retrasos provocados por las limitaciones de velocidad
- Así están las encuestas de las elecciones en Castilla y León 2026