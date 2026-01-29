David Broncano promocionó Atresplayer desde 'La revuelta' y desveló qué programa consume en la plataforma: "Estoy suscrito"

En medio de la guerra entre cadenas de televisión por la audiencia se agradece siempre la naturalidad con la que se habla en 'La revuelta' de la competencia. Anoche, David Broncano lo volvió a hacer, reconociendo que es uno de los muchos suscriptores de Atresplayer, la plataforma digital de Atresmedia.

"Yo estoy suscrito a Atresplayer", le confesó a Chenoa, que se llevaba las manos a la cara mientras disimulaba su risa. "Yo veía 'Mountain Men', un programa que ponen en Nova o en un canal de Atresmedia, entonces lo puedes ver en la aplicación", explicó el presentador.

"Y de pago porque si no te ponen muchos anuncios", remarcó Broncano antes de que su equipo hiciera una broma con el momento que estaba protagonizando. "Efectivamente, es muy bueno precio", dijo mientras en pantalla se mostraba el siguiente texto, con el precio pixelado "Es que solo cuesta... al mes, es muy bueno precio".

Noticias relacionadas

Por último, Grison hizo un comentario que desató la risa del showman: "Estaría guapo que te pillaran para hacer un anuncio de Atresplayer. En Antena 3 después de 'El Hormiguero', pum", acabó diciendo el cómico.