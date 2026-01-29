Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

David Broncano promocionó Atresplayer desde 'La revuelta' y desveló qué programa consume en la plataforma: "Estoy suscrito"

El presentador volvió a ignorar la competencia entre cadenas para hablar con naturalidad sobre la plataforma digital de Atresmedia

David Broncano en 'La revuelta'

David Broncano en 'La revuelta' / LA 1

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
En medio de la guerra entre cadenas de televisión por la audiencia se agradece siempre la naturalidad con la que se habla en 'La revuelta' de la competencia. Anoche, David Broncano lo volvió a hacer, reconociendo que es uno de los muchos suscriptores de Atresplayer, la plataforma digital de Atresmedia.

"Yo estoy suscrito a Atresplayer", le confesó a Chenoa, que se llevaba las manos a la cara mientras disimulaba su risa. "Yo veía 'Mountain Men', un programa que ponen en Nova o en un canal de Atresmedia, entonces lo puedes ver en la aplicación", explicó el presentador.

"Y de pago porque si no te ponen muchos anuncios", remarcó Broncano antes de que su equipo hiciera una broma con el momento que estaba protagonizando. "Efectivamente, es muy bueno precio", dijo mientras en pantalla se mostraba el siguiente texto, con el precio pixelado "Es que solo cuesta... al mes, es muy bueno precio".

Por último, Grison hizo un comentario que desató la risa del showman: "Estaría guapo que te pillaran para hacer un anuncio de Atresplayer. En Antena 3 después de 'El Hormiguero', pum", acabó diciendo el cómico.

