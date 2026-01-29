Programa 1
Chenoa alucina con un concursante de 'The Floor', que le regaló una foto juntos en 'OT 1'
El concurso estrenó anoche su tercera temporada, la segunda en La 1 y con Chenoa al frente.
Chenoa confiesa ser fan de ‘La Promesa’ y Broncano pone la serie en directo durante ‘La revuelta’: "¡Ay, la han ascendido!"
Chenoa se multiplicó ayer en La 1 debido al estreno de la tercera temporada de 'The Floor' (la segunda en TVE y con ella como presentadora). La presentadora se declaró primero fan de 'La promesa' y vio la serie en directo desde 'La revuelta' para luego ser sorprendida con una foto de 'OT 1' que le entregó un concursante del quiz show.
La presentadora se disponía a despedir a David P. del concurso tras perder su duelo, pero este pidió un momento para hacerle entrega de un regalo.
"Fui muy fan cuando empezó todo lo de Operación Triunfo y te traigo una foto que me hice contigo en una de tus primeras firmas". "¡Es precioso!", exclamó sorprendida la cantante.
Pero no era la única sorpresa que iba a recibir del concursante, que también le entregó una postal con las ciudades por las que pasaron a firmar y sus discos. "Entonces tú directamente eres chenoísta", afirmó la presentadora recordando el lema de sus fans: "La gente lista es chenoísta", sentenció antes de despedir a David.
- ¿Puede convertirse en una pandemia? Cinco claves del virus Nipah, que inspiró la película 'Contagion' y tiene una letalidad del 70%
- Un tercio de la población española sigue creyendo que las renovables provocaron el gran apagón
- Iryo advierte de que no compensará a los usuarios por los retrasos provocados por las limitaciones de velocidad
- Marruecos aprovecha al máximo el favor de Sánchez y exprime aún más los envíos de gas desde España
- Una investigación británica vincula la menopausia con cambios en el cerebro similares al Alzheimer
- Dos nuevos desprendimiento en Rodalies cortan la circulación en Arenys y el servicio entre Caldes de Malavella y Girona
- Un excargo de Ayuso afirma que los protocolos en residencias debían haber estado vinculados a su medicalización y apunta a la exvicenconsejera
- Así están las encuestas de las elecciones en Castilla y León 2026