Programa 1

Chenoa alucina con un concursante de 'The Floor', que le regaló una foto juntos en 'OT 1'

El concurso estrenó anoche su tercera temporada, la segunda en La 1 y con Chenoa al frente.

Chenoa confiesa ser fan de ‘La Promesa’ y Broncano pone la serie en directo durante ‘La revuelta’: "¡Ay, la han ascendido!"

Chenoa en 'The Floor'

Chenoa en 'The Floor' / LA 1

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
Chenoa se multiplicó ayer en La 1 debido al estreno de la tercera temporada de 'The Floor' (la segunda en TVE y con ella como presentadora). La presentadora se declaró primero fan de 'La promesa' y vio la serie en directo desde 'La revuelta' para luego ser sorprendida con una foto de 'OT 1' que le entregó un concursante del quiz show.

La presentadora se disponía a despedir a David P. del concurso tras perder su duelo, pero este pidió un momento para hacerle entrega de un regalo.

"Fui muy fan cuando empezó todo lo de Operación Triunfo y te traigo una foto que me hice contigo en una de tus primeras firmas". "¡Es precioso!", exclamó sorprendida la cantante.

Noticias relacionadas

Pero no era la única sorpresa que iba a recibir del concursante, que también le entregó una postal con las ciudades por las que pasaron a firmar y sus discos. "Entonces tú directamente eres chenoísta", afirmó la presentadora recordando el lema de sus fans: "La gente lista es chenoísta", sentenció antes de despedir a David.

