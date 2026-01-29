Carmen Porter, al borde del llanto en ‘Horizonte’ al leer una carta que denuncia la gestión del accidente de Adamuz

La última entrega de 'Horizonte' volvió a dejar un momento muy intenso en directo cuando Carmen Porter no pudo contener la emoción al leer una carta de un familiar de un fallecido en el accidente de Adamuz. La misiva, publicada en el diario ABC de Huelva, refleja el dolor profundo de quienes han perdido a un ser querido y critica duramente la gestión política del caso.

El mensaje comienza dirigiéndose a Pedro Sánchez: "Le escribo esa carta sabiendo que jamás la leerá, señor presidente del Gobierno. Pues entiendo que usted está muy ocupado, buscando una nueva mentira que decirnos, con el sarcasmo al que nos tiene acostumbrado. Pero aún así se la escribo porque el silencio ya no es una opción, cuando el dolor se desprecia y la verdad se maquilla".

En el texto que leyó Porter, se incluye una frase que no pasó desapercibida: ''Nos han destrozado la vida, no termine de destrozar España'', dirigida al presidente del Gobierno. Tras levantar la mirada, Porter lanzó un mensaje directo: "Todo ello después de las declaraciones que hizo el Presidente del Gobierno dando la enhorabuena a Óscar Puente por lo bien que había llevado este accidente".

Noticias relacionadas

La copresentadora del espacio hizo un llamamiento a los espectadores: "Por favor, que la gente se lea esa carta". Visiblemente afectada, concluyó su intervención explicando que el escrito pertenece a "un hijo destrozado y de una familia a la que le han roto la vida".