Audiencias TV Ayer: ‘The Floor’ domina el tablero en su regreso y Wyoming se impone por primera vez a Iker Jiménez

'The Floor' volvió anoche con su tercera temporada (la segunda en TVE) dominando el tablero de las audiencias y siendo líder de su franja con un 11,8% y 1.001.000 espectadores. La oferta de TVE vence así al otro estreno de la noche, 'Pura sangre', que aterrizó bien en Telecinco marcando un buen 11% y 917.000 seguidores.

Antes, 'El Hormiguero' resiste muy bien a la noche de Champions y se alza hasta un 14,9% y 1.928.000 televidentes con la visita de Glòria Serra. En cambio, 'La revuelta' sucumbe ante la 'superjornada' futbolera y cae hasta el 9,9% y 1.299.000 adeptos.

Por último, Wyoming se impone por primera vez en el nuevo duelo del access a Iker Jiménez y su 'Horizonte'. El programa de laSexta marca un 6,4% y 851.000 fieles frente al 6% y 781.000 de su competidor.

RÁNKING

Diario: Antena 3 (13,9%), La 1 (11,6%), Telecinco (9,9%), laSexta (6,5%), Cuatro (6,2%), La 2 (3,7%).

Mes: Antena 3 (12,6%), La 1 (12,4%), Telecinco (8,5%), laSexta (6%), Cuatro (6%), La 2 (3,3%).