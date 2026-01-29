Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Miércoles 28 de enero 2026

Audiencias TV Ayer: 'The Floor' domina el tablero en su regreso y Wyoming se impone por primera vez a Iker Jiménez

'Pura Sangre' se estrena bien en Telecinco y se gana la segunda posición

'The Floor'/ 'El Intermedio' / 'Horizonte'

'The Floor'/ 'El Intermedio' / 'Horizonte' / LA 1/ LASEXTA / CUATRO

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
'The Floor' volvió anoche con su tercera temporada (la segunda en TVE) dominando el tablero de las audiencias y siendo líder de su franja con un 11,8% y 1.001.000 espectadores. La oferta de TVE vence así al otro estreno de la noche, 'Pura sangre', que aterrizó bien en Telecinco marcando un buen 11% y 917.000 seguidores.

Antes, 'El Hormiguero' resiste muy bien a la noche de Champions y se alza hasta un 14,9% y 1.928.000 televidentes con la visita de Glòria Serra. En cambio, 'La revuelta' sucumbe ante la 'superjornada' futbolera y cae hasta el 9,9% y 1.299.000 adeptos.

Por último, Wyoming se impone por primera vez en el nuevo duelo del access a Iker Jiménez y su 'Horizonte'. El programa de laSexta marca un 6,4% y 851.000 fieles frente al 6% y 781.000 de su competidor.

En elaboración.

PRIME TIME

Telecinco

First Dates:

Pura sangre:

Antena 3

El Hormiguero:

Nos vamos de madre:

La 1

La revuelta:

The Floor:

Cuatro

Horizonte:

El Blockbuster:

laSexta

laSexta Clave:

El Intermedio:

El Objetivo: ICE, los matones de Donald Trump:

La 2

Cifras y letras:

El comisario Montalbano:

LATE NIGHT

La 1

Cine 2: Una cebra en el equipaje:

Telecinco

K:

Antena 3

Nos vamos de madre:

Allí Abajo:

laSexta

Equipo de Investigación:

Cuatro

Alert:

El desmarque:

TARDE

Antena 3

Sueños de Libertad:

Y Ahora Sonsoles:

Pasapalabra:

La 1

Directo al grano:

Valle Salvaje:

La promesa:

Malas lenguas:

Aquí la tierra:

Telecinco

El tiempo justo:

El diario de Jorge:

Allá Tú:

Cuatro

Todo es mentira:

Lo sabe, no lo sabe:

laSexta

Zapeando:

Más Vale Tarde:

La 2

El cazador:

Saber y ganar:

Grandes Documentales:

Malas lenguas:

Tesoros ocultos con Bettany Hughes:

Grandes diseños:

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público:

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano:

La ruleta de la suerte:

La 1

La Hora de La 1:

Mañaneros 360:

laSexta

Aruser@s:

Al Rojo Vivo:

Telecinco

La mirada crítica:

El programa de AR:

Vamos a ver:

El precio justo:

Cuatro

Alerta Cobra:

En boca de todos:

La 2

El cazador:

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1:

Telediario 1:

Informativos Telecinco 15H:

laSexta Noticias 14H:

Noticias Cuatro 1:

Noche

Antena 3 Noticias 2:

Telediario 2:

Informativos Telecinco 21H:

laSexta Noticias 20H:

Noticias Cuatro 2:

RÁNKING

Diario: Antena 3 (13,9%), La 1 (11,6%), Telecinco (9,9%), laSexta (6,5%), Cuatro (6,2%), La 2 (3,7%).

Mes: Antena 3 (12,6%), La 1 (12,4%), Telecinco (8,5%), laSexta (6%), Cuatro (6%), La 2 (3,3%).

TEMAS

