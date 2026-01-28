Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodaliesBorrasca KristinLos BridgertonClasificación ChampionsEjércitoIryoBarcelonaAP7BarçaVirus NipahElecciones Aragón
instagramlinkedin

En 'Mañaneros'

Yolanda Díaz hace un llamamiento a todos los trabajadores que tengan que desplazarse en plena borrasca: “No corran riesgos”

Última hora de la borrasca Kristin en España, hoy en directo: Temporal de frío, lluvia y nieve en Madrid, Andalucía y Extremadura y carreteras cortadas

La borrasca Kristin impide a Ramón García presentar 'En Compañía': "No pude salir del garaje"

Yolanda Díaz durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

Yolanda Díaz durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros / RTVE

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La borrasca Kristin ha sembrado el caos en España con multitud de incidentes, afectando incluso a la telvisión y para mañana las alertas continuarán activas. Ante esta situación, Yolanda Díaz ha lanzado un mensaje hoy desde 'Mañaneros' a los trabajadores que tengan que hacer desplazamientos durante el temporal.

Concretamente, la ministra de Trabajo quiso recordar la existencia de los permisos climáticos: "Son por cuatro días prorrogables y manteniendo todas las condiciones laborales. Por favor, todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país no corran riesgos", ha pedido en el programa de La 1.

"No pongamos en riesgo la vida. El Gobierno de España y en este caso, la Cámara casi al completo de los diputados, ha votado a favor y tenemos una norma que permite que ustedes no corran riesgos", ha insistido Díaz.

Noticias relacionadas

Por último, la vicepresidente del Gobierno ha querido agradecer a los equipos de emergencia su labor en días complicados como el de hoy: "Quiero dar las gracias a todo el personal de emergencias, a todos los trabajadores de seguridad, de los servicios médicos...A todo el mundo que llevan muchos días viviendo situaciones muy complicadas y les quiero dar todas las gracias y la solidaridad".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Puede convertirse en una pandemia? Cinco claves del virus Nipah, que inspiró la película 'Contagion' y tiene una letalidad del 70%
  2. Un tercio de la población española sigue creyendo que las renovables provocaron el gran apagón
  3. Marruecos aprovecha al máximo el favor de Sánchez y exprime aún más los envíos de gas desde España
  4. Una investigación británica vincula la menopausia con cambios en el cerebro similares al Alzheimer
  5. Dos nuevos desprendimiento en Rodalies cortan la circulación en Arenys y el servicio entre Caldes de Malavella y Girona
  6. Un excargo de Ayuso afirma que los protocolos en residencias debían haber estado vinculados a su medicalización y apunta a la exvicenconsejera
  7. Iryo advierte de que no compensará a los usuarios por los retrasos provocados por las limitaciones de velocidad
  8. Así están las encuestas de las elecciones en Castilla y León 2026

Audiencias TV Ayer: ‘The Floor’ domina el tablero en su regreso y Wyoming se impone por primera vez a Iker Jiménez

Audiencias TV Ayer: ‘The Floor’ domina el tablero en su regreso y Wyoming se impone por primera vez a Iker Jiménez

Carlos Torres Vila: “Catalunya está muy bien posicionada para liderar la adopción de la IA”

Carlos Torres Vila: “Catalunya está muy bien posicionada para liderar la adopción de la IA”

Más que un refresco: la huella de Coca-Cola en Catalunya

Más que un refresco: la huella de Coca-Cola en Catalunya

Un equipo que deja ‘KO’ a los sistemas de navegación enemigos

Un equipo que deja ‘KO’ a los sistemas de navegación enemigos

Directo | Cortada la autopista AP-7 en sentido sur durante una semana más para arreglar el talud derrumbado en Gelida

Directo | Cortada la autopista AP-7 en sentido sur durante una semana más para arreglar el talud derrumbado en Gelida

70 años de Casa Pagès: de vender hielo y albergar timbas ilegales de póquer a servir 'esmorzars de forquilla'

70 años de Casa Pagès: de vender hielo y albergar timbas ilegales de póquer a servir 'esmorzars de forquilla'

EEUU captura a Maduro, en directo | Últimas noticias sobre la situación en Venezuela

EEUU captura a Maduro, en directo | Últimas noticias sobre la situación en Venezuela

¿Quién gana (realmente) los concursos de Madrid Fusión?

¿Quién gana (realmente) los concursos de Madrid Fusión?