Programación
TVE aclara cómo afectará a ‘La promesa’ y ‘Valle Salvaje’ la emisión mañana de la misa funeral de Adamuz
La cadena pública ofrecerá la misa funeral a las víctimas del accidente ferroviario y detalla cómo quedará su programación
TVE ha anunciado un cambio en la programación de La 1 para este jueves 29 de enero, lo que afectará a dos de sus dos ficciones diarias. Las series ‘La promesa’ y ‘Valle Salvaje’ no emitirán nuevos capítulos en sus horas habituales debido a la emisión en directo de la misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba).
Según la corporación pública, la retransmisión del funeral, que estará presidida por los Reyes Felipe VI y Letizia, ocupará la franja vespertina de La 1 a partir de las 17:40 horas, justo al finalizar 'Directo al grano' y se prolongará, previsiblemente, hasta las 19:30 horas. El acto se emitirá en simulcast en La 1 y Canal 24 Horas, y estará acompañado de un especial informativo con Pepa Bueno desde Madrid y Diego Garcés desde Andalucía.
Por este motivo, los capítulos que estaban previstos para ese día —el episodio 344 de 'Valle Salvaje' y el 765 de 'La promesa'— quedan aplazados y se espera que regresen a la parrilla en los días siguientes.
El resto de la tarde de La 1 mantendrá su programación habitual fuera de ese intervalo: tras la misa funeral, la cadena emitirá el espacio ‘Malas lenguas’ y, posteriormente, ‘Aquí la Tierra’ en sus horarios habituales, tal y como desglosamos a continuación:
● 15:50 Directo al grano
● 17:40 Misa funeral por las víctimas de Adamuz
● 19:30 Malas lenguas
● 20:30 Aquí la tierra
