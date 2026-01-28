Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

'Pasapalabra'

'Pasapalabra' adelanta cómo será la reacción de Roberto Leal al entregar el bote más alto de su historia

El mayor bote de la historia de ‘Pasapalabra’, a punto de caer tras el anuncio de Antena 3

¿Cuándo se entregó el último bote de 'Pasapalabra' y cuánto dinero se llevó su ganador?

Roberto Leal en 'Pasapalabra'

Roberto Leal en 'Pasapalabra' / ANTENA 3

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
'Pasapalabra' está a punto de entregar el mayor bote de su historia y Antena 3 ha desvelado ya cómo va a ser la reacción de Roberto Leal cuando se produzca este histórico momento.

La última vez que el presentador pronunció eufórico un "¡Sí!" fue el 15 de mayo de 2024, cuando Óscar Díaz se llevó 1.816.000 euros tras completar 'El Rosco' y después de 245 programas.

Ahora, Manu o Rosa serán los protagonistas de un histórico momento al llevare el bote más alto de la historia del concurso y Antena 3 ha lanzado una nueva promo donde se puede ver la eufórica reacción de Roberto Leal.

Como suele ser habitual cuando solo queda una palabra por resolver, el presentador mantiene el suspense durante unos segundos para después gritar de manera energética "¡sííí!" y el público se suma a la celebración.

Aún no hay fecha confirmada para la emisión del programa donde podremos ver esta reacción, pero el momento se acerca y todo apunta a que se volverá a repetir la estrategia de cambiar el horario del concurso ese día, traslandándolo a la noche.

