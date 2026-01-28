Así fue el momento crítico que vivió una reportera durante un reportaje extremo en 'Apatrullando': "¡Para la grabación!"

El descenso empezó como una pieza divulgativa y terminó convertido en una experiencia límite. 'Apatrullando' llevó este martes a la reportera Isabel Balado hasta el interior de una cueva extrema en Murcia, un entorno que el propio experto que la acompañaba definía antes de entrar como hostil para el cuerpo humano: “Nos vamos a meter en una cueva con gas radioactivo, menos oxígeno y altas temperaturas de 38 a 41 grados”.

La advertencia no era banal. A 40 metros bajo tierra, el calor, la humedad y la falta de oxígeno comenzaron a marcar el ritmo de la grabación. “Estamos a entre 38 y 41 grados, pero al 100% de humedad, con bajo oxígeno y mucho CO₂, así que no podemos estar mucho tiempo si no queremos tener problemas”, insistía el geólogo mientras avanzaban.

El punto de inflexión llegó en el momento de salir. Durante la subida, la reportera detuvo la grabación al sentirse incapaz de continuar: “Me estoy mareando. Para la grabación”. Tras unos minutos de pausa, sentada en el suelo de la cavidad, logró reanudar el ascenso hasta alcanzar el exterior. La frase con la que cerró ese instante resumió la tensión vivida: “¡Estamos vivos! Yo temí un poco”.

Lejos del espectáculo, el objetivo del descenso era científico. El especialista explicó por qué se exponen a estas condiciones: “Lo que pretendemos es encontrar nuevos precursores geoquímicos que nos ayuden a entender los terremotos que se producen en Murcia”, subrayando además que el acceso está severamente restringido: “Solo entramos un máximo de nueve horas al año”. Balado, ya fuera de peligro, sintetizó la experiencia con una reflexión que desmonta la idea romántica de la ciencia: “Parece que el trabajo de científico es laboratorio y probeta, pero lo que estamos experimentando es completamente diferente”.