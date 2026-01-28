Juzgados
Jedet gana el juicio por la agresión sexual sufrida en los Premios Feroz y anima a las mujeres a denunciar: "Alcen la voz"
La actriz y cantante anuncia que la justicia ha dado la razón a su denuncia contra el productor audiovisual Javier Pérez Santana
La actriz y cantante Carmen Jedet Izquierdo, conocida profesionalmente como Jedet, ha informado a través de sus redes sociales de que ha ganado el juicio por agresión sexual y vejaciones injustas contra el productor audiovisual Javier Pérez Santana, al que denunció por unos hechos que ocurrieron en la madrugada del 29 de enero de 2023, tras una fiesta posterior a la gala de los Premios Feroz en Zaragoza.
El Juzgado de lo Penal nº 7 de Zaragoza ha emitido una sentencia condenatoria que da por probados los hechos denunciados por la artista, tras un proceso judicial que se ha prolongado durante tres años. Jedet ha explicado que este procedimiento ha sido “largo, duro y profundamente desgastante” y ha tenido un impacto real en su salud mental, su vida personal y profesional.
En su comunicado, Jedet ha lanzado un mensaje de solidaridad y apoyo a otras mujeres, y ha querido “animar a las mujeres de la industria cultural y audiovisual a que alcen la voz ante cualquier situación de abuso o de sobrepaso”, subrayando que no están solas y que sus experiencias importan, a pesar de lo difícil que puede resultar denunciar.
La artista también ha agradecido a los testigos que declararon en el juicio, al equipo legal y a su entorno cercano por el apoyo durante el proceso, y ha señalado que esta sentencia marca el fin de una etapa especialmente dura en su vida.
