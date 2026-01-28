David Broncano se disculpa con Telecinco por lo ocurrido con Jesús Vázquez durante su visita: "Pudo parecer que nos reíamos de la audiencia de un programa"

David Broncano quiso aprovechar el último programa de ‘La Revuelta’ para lanzar un mensaje directo a Telecinco. El presentador de La 1 se refirió por primera vez de forma clara a la polémica surgida unos días atrás tras la visita de Jesús Vázquez al programa y a la posterior reacción de la cadena privada.

“El día que vino Jesús Vázquez, tenía una noticia en su móvil de las audiencias del programa de Telecinco en el que estaba antes, y fue muy gracioso por el contexto de que él lo tenía guardado y demás”, explicó Broncano, antes de matizar el tono con el que se interpretó aquel momento en plató. “Sé que pudo parecer que, por lo menos por mi parte, nos cachondeábamos o nos reíamos de la audiencia de un programa que no había ido especialmente bien y tal, y quiero decir que todo lo contrario. Mando mi respeto y mi abrazo a Telecinco. En ningún momento quería”.

Javier Ambrossi, invitado del programa, intervino entonces para reconocer que la escena podía haberse entendido de otra manera. “Luego lo vi y podía parecerlo. Me hizo mucha gracia la situación de que Jesús tuviera eso en el móvil”, comentó el director. Fue ahí cuando Broncano cerró el asunto con una aclaración tajante: “Aquí hacemos muchas bromas sobre las audiencias, pero nunca voy a bromear con otros”.

El origen de la situación se remonta al 13 de enero, durante la primera visita de Jesús Vázquez a ‘La Revuelta’. El presentador aceptó enseñar la galería de su teléfono móvil y apareció una captura con las audiencias del estreno de la nueva etapa de ‘Allá tú’, programa que había conducido durante años y que ahora presenta Juanra Bonet. “Esa no [la enseñes], que es recochineo”, reaccionó Vázquez al ver la imagen en pantalla.

Lejos de insistir en el tono, Broncano intentó rebajar la escena en aquel momento. “Esto es precioso”, dijo entre risas al comprobar que su invitado guardaba esa noticia. “Es normal, todos lo hacemos”, añadió. Ricardo Castella también quiso poner un punto conciliador al comentario: “Juanra lo va a hacer muy bien allí”.

La respuesta de Telecinco no se produjo al instante, sino al día siguiente, con una promo en la que la cadena privada destacaba la victoria de ‘La isla de las tentaciones’ frente a ‘La Revuelta’. Un gesto que llamó la atención al no haberse repetido en anteriores ocasiones. “Lo único que te puedo decir es que... anoche, 'La isla de las tentaciones' superó a 'La Revuelta'. El amor lo vence todo”, decía el spot, interpretado como un dardo directo al programa de David Broncano tras lo ocurrido con su expresentador.