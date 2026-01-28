Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Yolanda Díaz advierte a los trabajadores que deban desplazarse durante la borrasca Kristin: "Por favor..."

Última hora de la borrasca Kristin en España, hoy en directo: Temporal de frío, lluvia y nieve en Madrid, Andalucía y Extremadura y carreteras cortadas

La borrasca Kristin impide a Ramón García presentar 'En Compañía': "No pude salir del garaje"

Tenerife
La borrasca Kristin ha sembrado el caos en España con multitud de incidentes, afectando incluso a la telvisión y para mañana las alertas continuarán activas. Ante esta situación, Yolanda Díaz ha lanzado un mensaje hoy desde 'Mañaneros' a los trabajadores que tengan que hacer desplazamientos durante el temporal.

Concretamente, la ministra de Trabajo quiso recordar la existencia de los permisos climáticos: "Son por cuatro días prorrogables y manteniendo todas las condiciones laborales. Por favor, todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país no corran riesgos", ha pedido en el programa de La 1.

"No pongamos en riesgo la vida. El Gobierno de España y en este caso, la Cámara casi al completo de los diputados, ha votado a favor y tenemos una norma que permite que ustedes no corran riesgos", ha insistido Díaz.

Por último, la vicepresidente del Gobierno ha querido agradecer a los equipos de emergencia su labor en días complicados como el de hoy: "Quiero dar las gracias a todo el personal de emergencias, a todos los trabajadores de seguridad, de los servicios médicos...A todo el mundo que llevan muchos días viviendo situaciones muy complicadas y les quiero dar todas las gracias y la solidaridad".

