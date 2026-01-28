Fuerte nevada
La borrasca Kristin impide a Ramón García presentar 'En Compañía': "No puede salir del garaje"
El presentador no ha podido acudir al plató por las fuertes nevadas y vientos que azotan Madrid y gran parte de España
La borrasca Kristin ha provocado este miércoles importantes problemas en la movilidad en Madrid y otras zonas del país, y uno de los afectados ha sido Ramón García, que no ha podido presentar su programa ‘En compañía’ en Castilla‑La Mancha Media por motivos meteorológicos.
Según explicó su compañera Gloria Santoro en directo, la borrasca “ha colapsado Madrid y ha hecho que Ramón se quede sin poder salir del garaje”, lo que le impidió llegar al plató para conducir el magacín.
Santoro detalló que García “nos ha dicho que no podía sacar el coche y que había tenido problemas porque se habían accidentado dos de sus vecinos”, aunque aclaró que “no ha pasado nada” y que tanto él como sus allegados se encuentran bien a pesar de las complicaciones.
Ante su ausencia, Gloria Santoro abrió el programa acompañada de Aurora González, explicando con naturalidad a los telespectadores qué estaba ocurriendo y asegurando que el programa seguiría con normalidad pese a la ausencia de Ramón.
