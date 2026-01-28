Audiencias TV ayer | 'First dates' se impone a 'Horizonte', pero ninguno de los dos puede con 'El hormiguero' o 'La revuelta'

El access prime time deja un claro ganador interno en Mediaset. 'First Dates' se impone a 'Horizonte' al firmar un 9,3%, frente al 7,6% del programa de Cuatro, que pasa a ocupar este tramo tras el cambio de parrilla. Sin embargo, ninguno de los dos logra inquietar a las dos grandes referencias del horario: 'El hormiguero' lidera con un 15,3%, mientras 'La revuelta' se mantiene fuerte con un 12,8%.

Ya en prime time, Telecinco aprovecha el arrastre del access y acierta con una nueva gala especial de 'GH Dúo', que sube 1 punto respecto a la semana anterior hasta marcar un 12,8%, reforzando su posición en la noche del martes. El reality se mantiene así en una franja muy competida y consolida su recuperación tras los datos más irregulares de jornadas anteriores.

Antena 3 continúa afianzando su apuesta por la ficción con 'Renacer', que crece 0,3 puntos y alcanza un 10,4%, mientras que La 1 completa su noche apostando por el cine. La emisión de 'Cuerpo escombro' anota un 12,8%, lo que supone una subida de 4 puntos respecto a la despedida de 'Late Xou' con Marc Giró. En laSexta, el estreno de temporada de 'Apatrullando' queda más rezagado al firmar un 3,4%.

PRIME TIME

La 1

La Revuelta: 1.627.000 (12,8%)

Somos cine RTVE “Cuerpo escombro”: 966.000 (12,8%)

Antena 3

El hormiguero: 1.958.000 (15,3%)

Renacer: 644.000 (10,4%)

Telecinco

First dates: 1.192.000 (9,3%)

GH Dúo. Especial salvación: 757.000 (12,8%)

laSexta

laSexta clave: 522.000 (4,3%)

El intermedio: 953.000 (7,3%)

Apatrullando: 487.000 (6,4%)

Cuatro

First dates: 741.000 (5,8%)

Horizonte: 984.000 (7,6%)

Código 10: 307.000 (3,4%)

La 2

Cifras y letras: 534.000 (4,2%)

Cifras y letras: 722.000 (5,4%)

Documaster: 224.000 (2,4%)

LATE NIGHT

La 1

Somos cine RTVE 2 “100 metros”: 271.000 (9%)

Antena 3

Renacer: 106.000 (4,9%)

laSexta

Apatrullando: 158.000 (3,1%)

Apatrullando: 87.000 (3,4%)

Cuatro

El desmarque. Madrugada: 92.000 (5%)

La 2

La guerra de los chips: 36.000 (1,1%)

La batalla por el cobalto: 9.000 (0,5%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 988.000 (11,4%)

Valle Salvaje: 924.000 (11,5%)

La promesa: 1.068.000 (12,7%)

Malas lenguas: 1.148.000 (12,2%)

Aquí la Tierra: 1.644.000 (14,8%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.401.000 (15,4%)

Y ahora, Sonsoles: 854.000 (10,3%)

Pasapalabra: 2.263.000 (21%)

Telecinco

El tiempo justo: 811.000 (9,5%)

El diario de Jorge: 871.000 (10%)

¡Allá tú!: 798.000 (7,5%)

laSexta

Zapeando: 428.000 (4,8%)

Más vale tarde: 496.000 (6%)

Cuatro

Todo es mentira: 652.000 (7,5%)

Lo sabe, no lo sabe: 431.000 (5%)

La 2

Saber y ganar: 632.000 (6,5%)

Grandes documentales: 334.000 (3,9%)

Malas lenguas: 607.000 (7,4%)

Viajes con Agatha Christie y Sir David Suchet: 192.000 (2%)

Grandes diseños: 205.000 (1,8%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 408.000 (19,1%)

Mañaneros 360: 570.000 (15,4%)

Mañaneros 360: 1.078.000 (12,4%)

Antena 3

Espejo público: 364.000 (12,1%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 955.000 (17,4%)

La ruleta de la suerte: 1.775.000 (22,2%)

Telecinco

La mirada crítica: 167.000 (9,1%)

El programa de AR: 348.000 (12,8%)

Vamos a ver: 457.000 (10,5%)

El precio justo: 657.000 (8,4%)

laSexta

Aruser@s el humorning: 168.000 (11%)

Aruser@s: 321.000 (13%)

Al rojo vivo: 333.000 (7,7%)

Cuatro

¡Toma salami!: 7.000 (0,5%)

Alerta cobra: 14.000 (0,8%)

Alerta cobra: 47.000 (2,3%)

Alerta cobra: 65.000 (2,5%)

En boca de todos: 274.000 (7,3%)

La 2

Pueblo de Dios: 8.000 (0,7%)

Arqueomanía: 8.000 (0,6%)

Espacios naturales espectaculares: 24.000 (1,3%)

Agrosfera: 9.000 (0,5%)

Aquí hay trabajo: 19.000 (0,8%)

La aventura del saber: 16.000 (0,6%)

Espacios increíbles: 51.000 (1,7%)

Nunca es demasiado pequeño: 76.000 (2,4%)

El western de La 2 “La ley del forastero”: 138.000 (3,4%)

El cazador: 159.000 (2,3%)

El cazador: 217.000 (2,2%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.522.000 (25,1%)

Telediario 1: 1.487.000 (14,8%)

Informativos Telecinco 15h: 1.002.000 (10%)

laSexta Noticias 14h: 712.000 (8%)

Noticias Cuatro 1: 629.000 (7,9%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 2.556.000 (20,3%)

Telediario 2: 1.705.000 (13,6%)

Informativos Telecinco 21h: 929.000 (7,5%)

laSexta Noticias 20h: 762.000 (7,4%)

Noticias Cuatro 2: 640.000 (6,2%)

Matinal

Telediario matinal: 137.000 (15,5%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 179.000 (14%)

El Matinal (Telecinco): 119.000 (9,1%)

RANKING

Diario: Antena 3 (14,7%), La 1 (13%), Telecinco (9,7%), Cuatro (6,5%), laSexta (6%), La 2 (3,6%).

Mensual: Antena 3 (12,7%), La 1 (12,2%), Telecinco (8,5%), Cuatro (6,1%), laSexta (6%), La 2 (3,3%).