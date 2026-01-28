Martes 27 enero 2026
Audiencias TV ayer | 'First dates' se impone a 'Horizonte', pero ninguno de los dos puede con 'El hormiguero' o 'La revuelta'
Telecinco sube con la “especial salvación” de 'GH Dúo' y RTVE mejora su martes tras el final de 'Late Xou' con el cine.
El access prime time deja un claro ganador interno en Mediaset. 'First Dates' se impone a 'Horizonte' al firmar un 9,3%, frente al 7,6% del programa de Cuatro, que pasa a ocupar este tramo tras el cambio de parrilla. Sin embargo, ninguno de los dos logra inquietar a las dos grandes referencias del horario: 'El hormiguero' lidera con un 15,3%, mientras 'La revuelta' se mantiene fuerte con un 12,8%.
Ya en prime time, Telecinco aprovecha el arrastre del access y acierta con una nueva gala especial de 'GH Dúo', que sube 1 punto respecto a la semana anterior hasta marcar un 12,8%, reforzando su posición en la noche del martes. El reality se mantiene así en una franja muy competida y consolida su recuperación tras los datos más irregulares de jornadas anteriores.
Antena 3 continúa afianzando su apuesta por la ficción con 'Renacer', que crece 0,3 puntos y alcanza un 10,4%, mientras que La 1 completa su noche apostando por el cine. La emisión de 'Cuerpo escombro' anota un 12,8%, lo que supone una subida de 4 puntos respecto a la despedida de 'Late Xou' con Marc Giró. En laSexta, el estreno de temporada de 'Apatrullando' queda más rezagado al firmar un 3,4%.
PRIME TIME
La 1
La Revuelta: 1.627.000 (12,8%)
Somos cine RTVE “Cuerpo escombro”: 966.000 (12,8%)
Antena 3
El hormiguero: 1.958.000 (15,3%)
Renacer: 644.000 (10,4%)
Telecinco
First dates: 1.192.000 (9,3%)
GH Dúo. Especial salvación: 757.000 (12,8%)
laSexta
laSexta clave: 522.000 (4,3%)
El intermedio: 953.000 (7,3%)
Apatrullando: 487.000 (6,4%)
Cuatro
First dates: 741.000 (5,8%)
Horizonte: 984.000 (7,6%)
Código 10: 307.000 (3,4%)
La 2
Cifras y letras: 534.000 (4,2%)
Cifras y letras: 722.000 (5,4%)
Documaster: 224.000 (2,4%)
LATE NIGHT
La 1
Somos cine RTVE 2 “100 metros”: 271.000 (9%)
Antena 3
Renacer: 106.000 (4,9%)
laSexta
Apatrullando: 158.000 (3,1%)
Apatrullando: 87.000 (3,4%)
Cuatro
El desmarque. Madrugada: 92.000 (5%)
La 2
La guerra de los chips: 36.000 (1,1%)
La batalla por el cobalto: 9.000 (0,5%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 988.000 (11,4%)
Valle Salvaje: 924.000 (11,5%)
La promesa: 1.068.000 (12,7%)
Malas lenguas: 1.148.000 (12,2%)
Aquí la Tierra: 1.644.000 (14,8%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.401.000 (15,4%)
Y ahora, Sonsoles: 854.000 (10,3%)
Pasapalabra: 2.263.000 (21%)
Telecinco
El tiempo justo: 811.000 (9,5%)
El diario de Jorge: 871.000 (10%)
¡Allá tú!: 798.000 (7,5%)
laSexta
Zapeando: 428.000 (4,8%)
Más vale tarde: 496.000 (6%)
Cuatro
Todo es mentira: 652.000 (7,5%)
Lo sabe, no lo sabe: 431.000 (5%)
La 2
Saber y ganar: 632.000 (6,5%)
Grandes documentales: 334.000 (3,9%)
Malas lenguas: 607.000 (7,4%)
Viajes con Agatha Christie y Sir David Suchet: 192.000 (2%)
Grandes diseños: 205.000 (1,8%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 408.000 (19,1%)
Mañaneros 360: 570.000 (15,4%)
Mañaneros 360: 1.078.000 (12,4%)
Antena 3
Espejo público: 364.000 (12,1%)
Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 955.000 (17,4%)
La ruleta de la suerte: 1.775.000 (22,2%)
Telecinco
La mirada crítica: 167.000 (9,1%)
El programa de AR: 348.000 (12,8%)
Vamos a ver: 457.000 (10,5%)
El precio justo: 657.000 (8,4%)
laSexta
Aruser@s el humorning: 168.000 (11%)
Aruser@s: 321.000 (13%)
Al rojo vivo: 333.000 (7,7%)
Cuatro
¡Toma salami!: 7.000 (0,5%)
Alerta cobra: 14.000 (0,8%)
Alerta cobra: 47.000 (2,3%)
Alerta cobra: 65.000 (2,5%)
En boca de todos: 274.000 (7,3%)
La 2
Pueblo de Dios: 8.000 (0,7%)
Arqueomanía: 8.000 (0,6%)
Espacios naturales espectaculares: 24.000 (1,3%)
Agrosfera: 9.000 (0,5%)
Aquí hay trabajo: 19.000 (0,8%)
La aventura del saber: 16.000 (0,6%)
Espacios increíbles: 51.000 (1,7%)
Nunca es demasiado pequeño: 76.000 (2,4%)
El western de La 2 “La ley del forastero”: 138.000 (3,4%)
El cazador: 159.000 (2,3%)
El cazador: 217.000 (2,2%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.522.000 (25,1%)
Telediario 1: 1.487.000 (14,8%)
Informativos Telecinco 15h: 1.002.000 (10%)
laSexta Noticias 14h: 712.000 (8%)
Noticias Cuatro 1: 629.000 (7,9%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 2.556.000 (20,3%)
Telediario 2: 1.705.000 (13,6%)
Informativos Telecinco 21h: 929.000 (7,5%)
laSexta Noticias 20h: 762.000 (7,4%)
Noticias Cuatro 2: 640.000 (6,2%)
Matinal
Telediario matinal: 137.000 (15,5%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 179.000 (14%)
El Matinal (Telecinco): 119.000 (9,1%)
RANKING
Diario: Antena 3 (14,7%), La 1 (13%), Telecinco (9,7%), Cuatro (6,5%), laSexta (6%), La 2 (3,6%).
Mensual: Antena 3 (12,7%), La 1 (12,2%), Telecinco (8,5%), Cuatro (6,1%), laSexta (6%), La 2 (3,3%).
