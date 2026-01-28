Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodaliesBorrasca KristinDecreto ómnibusR1 RodaliesMineápolisAyusoVirus NipahIker CasillasIbizaBrigitte VasalloElecciones AragónAuroras boreales
instagramlinkedin

Martes 27 enero 2026

Audiencias TV ayer | 'First dates' se impone a 'Horizonte', pero ninguno de los dos puede con 'El hormiguero' o 'La revuelta'

Telecinco sube con la “especial salvación” de 'GH Dúo' y RTVE mejora su martes tras el final de 'Late Xou' con el cine.

Carlos Sobera e Iker Jiménez

Carlos Sobera e Iker Jiménez / Mediaset

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El access prime time deja un claro ganador interno en Mediaset. 'First Dates' se impone a 'Horizonte' al firmar un 9,3%, frente al 7,6% del programa de Cuatro, que pasa a ocupar este tramo tras el cambio de parrilla. Sin embargo, ninguno de los dos logra inquietar a las dos grandes referencias del horario: 'El hormiguero' lidera con un 15,3%, mientras 'La revuelta' se mantiene fuerte con un 12,8%.

Ya en prime time, Telecinco aprovecha el arrastre del access y acierta con una nueva gala especial de 'GH Dúo', que sube 1 punto respecto a la semana anterior hasta marcar un 12,8%, reforzando su posición en la noche del martes. El reality se mantiene así en una franja muy competida y consolida su recuperación tras los datos más irregulares de jornadas anteriores.

Antena 3 continúa afianzando su apuesta por la ficción con 'Renacer', que crece 0,3 puntos y alcanza un 10,4%, mientras que La 1 completa su noche apostando por el cine. La emisión de 'Cuerpo escombro' anota un 12,8%, lo que supone una subida de 4 puntos respecto a la despedida de 'Late Xou' con Marc Giró. En laSexta, el estreno de temporada de 'Apatrullando' queda más rezagado al firmar un 3,4%.

PRIME TIME

La 1

La Revuelta: 1.627.000 (12,8%)

Somos cine RTVE “Cuerpo escombro”: 966.000 (12,8%)

Antena 3

El hormiguero: 1.958.000 (15,3%)

Renacer: 644.000 (10,4%)

Telecinco

First dates: 1.192.000 (9,3%)

GH Dúo. Especial salvación: 757.000 (12,8%)

laSexta

laSexta clave: 522.000 (4,3%)

El intermedio: 953.000 (7,3%)

Apatrullando: 487.000 (6,4%)

Cuatro

First dates: 741.000 (5,8%)

Horizonte: 984.000 (7,6%)

Código 10: 307.000 (3,4%)

La 2

Cifras y letras: 534.000 (4,2%)

Cifras y letras: 722.000 (5,4%)

Documaster: 224.000 (2,4%)

LATE NIGHT

La 1

Somos cine RTVE 2 “100 metros”: 271.000 (9%)

Antena 3

Renacer: 106.000 (4,9%)

laSexta

Apatrullando: 158.000 (3,1%)

Apatrullando: 87.000 (3,4%)

Cuatro

El desmarque. Madrugada: 92.000 (5%)

La 2

La guerra de los chips: 36.000 (1,1%)

La batalla por el cobalto: 9.000 (0,5%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 988.000 (11,4%)

Valle Salvaje: 924.000 (11,5%)

La promesa: 1.068.000 (12,7%)

Malas lenguas: 1.148.000 (12,2%)

Aquí la Tierra: 1.644.000 (14,8%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.401.000 (15,4%)

Y ahora, Sonsoles: 854.000 (10,3%)

Pasapalabra: 2.263.000 (21%)

Telecinco

El tiempo justo: 811.000 (9,5%)

El diario de Jorge: 871.000 (10%)

¡Allá tú!: 798.000 (7,5%)

laSexta

Zapeando: 428.000 (4,8%)

Más vale tarde: 496.000 (6%)

Cuatro

Todo es mentira: 652.000 (7,5%)

Lo sabe, no lo sabe: 431.000 (5%)

La 2

Saber y ganar: 632.000 (6,5%)

Grandes documentales: 334.000 (3,9%)

Malas lenguas: 607.000 (7,4%)

Viajes con Agatha Christie y Sir David Suchet: 192.000 (2%)

Grandes diseños: 205.000 (1,8%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 408.000 (19,1%)

Mañaneros 360: 570.000 (15,4%)

Mañaneros 360: 1.078.000 (12,4%)

Antena 3

Espejo público: 364.000 (12,1%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 955.000 (17,4%)

La ruleta de la suerte: 1.775.000 (22,2%)

Telecinco

La mirada crítica: 167.000 (9,1%)

El programa de AR: 348.000 (12,8%)

Vamos a ver: 457.000 (10,5%)

El precio justo: 657.000 (8,4%)

laSexta

Aruser@s el humorning: 168.000 (11%)

Aruser@s: 321.000 (13%)

Al rojo vivo: 333.000 (7,7%)

Cuatro

¡Toma salami!: 7.000 (0,5%)

Alerta cobra: 14.000 (0,8%)

Alerta cobra: 47.000 (2,3%)

Alerta cobra: 65.000 (2,5%)

En boca de todos: 274.000 (7,3%)

La 2

Pueblo de Dios: 8.000 (0,7%)

Arqueomanía: 8.000 (0,6%)

Espacios naturales espectaculares: 24.000 (1,3%)

Agrosfera: 9.000 (0,5%)

Aquí hay trabajo: 19.000 (0,8%)

La aventura del saber: 16.000 (0,6%)

Espacios increíbles: 51.000 (1,7%)

Nunca es demasiado pequeño: 76.000 (2,4%)

El western de La 2 “La ley del forastero”: 138.000 (3,4%)

El cazador: 159.000 (2,3%)

El cazador: 217.000 (2,2%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.522.000 (25,1%)

Telediario 1: 1.487.000 (14,8%)

Informativos Telecinco 15h: 1.002.000 (10%)

laSexta Noticias 14h: 712.000 (8%)

Noticias Cuatro 1: 629.000 (7,9%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 2.556.000 (20,3%)

Telediario 2: 1.705.000 (13,6%)

Informativos Telecinco 21h: 929.000 (7,5%)

laSexta Noticias 20h: 762.000 (7,4%)

Noticias Cuatro 2: 640.000 (6,2%)

Matinal

Telediario matinal: 137.000 (15,5%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 179.000 (14%)

El Matinal (Telecinco): 119.000 (9,1%)

RANKING

Diario: Antena 3 (14,7%), La 1 (13%), Telecinco (9,7%), Cuatro (6,5%), laSexta (6%), La 2 (3,6%).

Noticias relacionadas

Mensual: Antena 3 (12,7%), La 1 (12,2%), Telecinco (8,5%), Cuatro (6,1%), laSexta (6%), La 2 (3,3%).

TEMAS

  1. Marruecos aprovecha al máximo el favor de Sánchez y exprime aún más los envíos de gas desde España
  2. Un excargo de Ayuso afirma que los protocolos en residencias debían haber estado vinculados a su medicalización y apunta a la exvicenconsejera
  3. El subsidio para mayores de 52 años no es de 640 euros: esta es la cuantía real que paga el SEPE en 2026
  4. Los accidentes de tren y la hospitalización de Illa alteran el calendario de los presupuestos
  5. Catalunya activa el decreto de teletrabajo y recuerda que quienes no llegan a tiempo al trabajo tienen derecho a un permiso
  6. Dos nuevos desprendimiento en Rodalies cortan la circulación en Arenys y el servicio entre Caldes de Malavella y Girona
  7. Regularización masiva de inmigrantes: seis claves del pacto entre el Gobierno y Podemos
  8. Hacienda sanciona a un autónomo por deducir el alquiler y suministros de vivienda en sus gastos: la Justicia da la razón al trabajador y anula la multa

La consellera de Feminisme critica a su predecesora, Tània Verge: "Me ha hablado siempre con un tono paternalista"

La consellera de Feminisme critica a su predecesora, Tània Verge: "Me ha hablado siempre con un tono paternalista"

Muere a los 67 años Brad Branson, exjugador de baloncesto de Real Madrid y Valencia Basket

Muere a los 67 años Brad Branson, exjugador de baloncesto de Real Madrid y Valencia Basket

Tres universidades catalanas, entre las 100 mejores del mundo

Tres universidades catalanas, entre las 100 mejores del mundo

La navegación cuántica emerge como alternativa al GPS ante la vulnerabilidad de las señales satelitales

La navegación cuántica emerge como alternativa al GPS ante la vulnerabilidad de las señales satelitales

¿Qué es el sarampión? Síntomas, detección y tratamiento

¿Qué es el sarampión? Síntomas, detección y tratamiento

Día de la Protección de Datos

Día de la Protección de Datos

Aprilia confirma que Martín se pierde el primer test de pretemporada

Aprilia confirma que Martín se pierde el primer test de pretemporada

Junts responde al Govern, tras asegurar Romero que "no son solidarios" en la financiación: "Ustedes son los del expolio fiscal"

Junts responde al Govern, tras asegurar Romero que "no son solidarios" en la financiación: "Ustedes son los del expolio fiscal"