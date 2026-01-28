Atresmedia consolida su apuesta por los concursos y prepara la tercera edición de ‘La ruleta de la suerte Noche’

Atresmedia se encuentra en una etapa en la que ha apostado en gran parte por los concursos, y tras el reciente estreno de la nueva edición de 'Atrapa un millón' con Manel Fuentes, el grupo audiovisual ya trabaja en la tercera temporada de ‘La ruleta de la suerte Noche’, según ha publicado El Televisero y ha podido confirmar YOTELE.

La versión de prime time del histórico concurso de Antena 3 se ha convertido en una de las apuestas más fiables del sábado. Su segunda edición cerró con una media del 11,2% de cuota y 1.143.000 espectadores, mejorando notablemente los resultados de su estreno nocturno y consolidándose como líder de la franja en once de sus doce emisiones.

La nueva temporada mantendrá la esencia del formato, pero seguirá apostando por grandes premios. Continuarán gajos como ‘Se lo doy’, ‘Me lo quedo’ o el decisivo ‘Quiebra–5.000–Quiebra’, además de un sistema progresivo de gajos de 25.000 euros que pueden elevar el premio final hasta 100.000 euros si el concursante logra esquivar la quiebra.

Entre las dinámicas más destacadas se mantienen el Panel con Crono, donde el tiempo es determinante, y la Triple Prueba Musical, una de las grandes novedades de la etapa nocturna, donde los concursantes se hacen con una gran cantidad de dinero al adivinar tres paneles musicales seguidos.

Noticias relacionadas

La renovación de ‘La ruleta de la suerte Noche’ se suma a otras continuidades ya confirmadas por el grupo, como 'El 1%', 'Juego de pelotas' o '¡Salta!', y a una cartera de estrenos que Antena 3 mantiene en reserva para los próximos meses. Con ello, Atresmedia refuerza su estrategia: convertir el entretenimiento competitivo en uno de los pilares de su prime time.