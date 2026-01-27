Nuevo fichaje
Valeria Ros debuta en ‘Todo es mentira’ y deja sin palabras a Risto Mejide con su pregunta: "¿Estás con alguien ahora?"
La cómica se incorpora al programa de Cuatro tras su salida de ‘Zapeando’ y compatibilizará su nuevo papel con ‘La Revuelta’.
El estreno de Valeria Ros en ‘Todo es mentira’ se ha producido este martes y no ha pasado desapercibido a ningún espectador. Nada más sentarse en la mesa del programa, la humorista ha dejado claro que: “¡Qué ilusión, Risto! Mi familia está feliz, no sé qué les has hecho, que están locas por ti”.
La reacción de Risto Mejide ha llegado después de recordar la expectación generada por su fichaje. “Lo hemos anunciado por activa y por pasiva, ha salido en todos los medios, está todo el mundo pendiente”, ha comentado el presentador antes de que Ros haya ido un paso más allá en tono de broma. “De parte de mi tía, ¿estás con alguien ahora? En serio, pegáis bastante”, ha lanzado la colaboradora, provocando risas en plató y una reacción inmediata de Mejide para reconducir el momento. Tras el arranque, Risto Mejide ha cerrado el momento con un mensaje directo que ha resumido la bienvenida: “Valeria, te lo digo en serio, es un gusto tenerte en el programa”.
Su estreno se ha producido después de un ligero retraso, ya que estaba previsto inicialmente para la semana pasada, pero quedó aplazado por la cobertura informativa del accidente ferroviario de Adamuz. Con su llegada, Ros se ha integrado en el equipo fijo de humor del programa y se irá alternando con otros colaboradores habituales.
La cómica ya había aclarado días atrás que esta nueva etapa no implica abandonar otros proyectos televisivos. “¡Lo siento, haters! Creo que me vais a tener que seguir aguantando también en ‘La Revuelta’”, ha escrito en redes sociales, confirmando que compagina su presencia en Cuatro con su colaboración en RTVE.
