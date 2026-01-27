Susanna Griso también sufre el plantón de Óscar Puente y apunta las posibles causas: "Su gente le habrá dicho que deje de hablar"

Carlos Franganillo no ha sido el único al que Óscar Puente le ha cancelado una entrevista acordada y le ha dado plantón. Esta mañana, Susanna Griso también quiso señalar la cancelación de su entrevista prevista con el ministro de Transportes.

"El PP ha tenido a bien que vaya a dar explicaciones al Senado y nos ha cancelado a nosotros la entrevista. No nos ha dado la opción de venir el jueves o el viernes", ha desvelado la presentadora del magacín de Antena 3.

"Yo creo que él después de dar como unas 17 entrevistas se habrá dado cuenta de que ha hablado mucho y eso es de agradecer pero cuando entras en tantas contradicciones su gente le habrá dicho que deje de hablar", añade Griso ante sus colaboradores.

Noticias relacionadas

La cancelación de esta y otras entrevistas se produce después que el PP haya citado a Óscar Puente este jueves a comparecer en el Senado, pero también coincide con las nuevas líneas de investigación que apuntan al fallo en la soldadura de dos partes del carril (una vieja y otra nueva) después de que el ministro afirmarse que la renovación de este había sido integral.