Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodaliesAlternativas RodaliesUE IndiaAsesinato SuecaJoseph borrascaRegularización inmigrantesAyusoTeletrabajoMichael SchumacherQuequéMarruecosInquilinos
instagramlinkedin

'Espejo Público'

Susanna Griso también sufre el plantón de Óscar Puente y apunta las posibles causas: "Su gente le habrá dicho que deje de hablar"

La presentadora ha comunicado a los espectadores el platón del ministro, al igual que le sucedió anoche a Franganillo.

Óscar Puente canceló su entrevista con Informativos Telecinco y Franganillo respondió contundente en directo: "Incumplió lo acordado"

Susanna Griso en 'Espejo Público'

Susanna Griso en 'Espejo Público' / ANTENA 3

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Carlos Franganillo no ha sido el único al que Óscar Puente le ha cancelado una entrevista acordada y le ha dado plantón. Esta mañana, Susanna Griso también quiso señalar la cancelación de su entrevista prevista con el ministro de Transportes.

"El PP ha tenido a bien que vaya a dar explicaciones al Senado y nos ha cancelado a nosotros la entrevista. No nos ha dado la opción de venir el jueves o el viernes", ha desvelado la presentadora del magacín de Antena 3.

"Yo creo que él después de dar como unas 17 entrevistas se habrá dado cuenta de que ha hablado mucho y eso es de agradecer pero cuando entras en tantas contradicciones su gente le habrá dicho que deje de hablar", añade Griso ante sus colaboradores.

Noticias relacionadas

La cancelación de esta y otras entrevistas se produce después que el PP haya citado a Óscar Puente este jueves a comparecer en el Senado, pero también coincide con las nuevas líneas de investigación que apuntan al fallo en la soldadura de dos partes del carril (una vieja y otra nueva) después de que el ministro afirmarse que la renovación de este había sido integral.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Marruecos aprovecha al máximo el favor de Sánchez y exprime aún más los envíos de gas desde España
  2. La moda de la crianza positiva alarga el colecho: “Si tu hijo termina la primaria y sigue en tu cama, hay un problema”
  3. Cierre de la Ronda de Dalt: El caos en Rodalies complica también el tráfico y el acceso a Barcelona por carretera
  4. Catalunya activa el decreto de teletrabajo y recuerda que quienes no llegan a tiempo al trabajo tienen derecho a un permiso
  5. Un excargo de Ayuso afirma que los protocolos en residencias debían haber estado vinculados a su medicalización y apunta a la exvicenconsejera
  6. Descarrilamiento del Iryo: por qué un ministro no puede insinuar causas
  7. ArcelorMittal, proveedor de las vías de Adif, pide esperar al informe final del CIAF sobre Adamuz antes comprobar un posible defecto de fábrica
  8. La crisis ferroviaria en Catalunya acaba con el director de Rodalies y el director general de explotación de Adif

Susanna Griso también sufre el plantón de Óscar Puente y apunta las posibles causas: "Su gente le habrá dicho que deje de hablar"

Susanna Griso también sufre el plantón de Óscar Puente y apunta las posibles causas: "Su gente le habrá dicho que deje de hablar"

La Papereria Canut cumple como poco 100 años en una insólita esquina de tiendas centenarias

La Papereria Canut cumple como poco 100 años en una insólita esquina de tiendas centenarias

Un TC unánime rechaza levantar la orden de detención que pesa sobre Puigdemont

Un TC unánime rechaza levantar la orden de detención que pesa sobre Puigdemont

Victoria Beckham, condecorada en Francia en plena tormenta familiar

Victoria Beckham, condecorada en Francia en plena tormenta familiar

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

'Los Testamentos', la secuela de 'El cuento de la criada', se estrenará en abril en Disney+

'Los Testamentos', la secuela de 'El cuento de la criada', se estrenará en abril en Disney+

Vingegaard se cae en Málaga cuando llevaba un cicloturista a rueda

Vingegaard se cae en Málaga cuando llevaba un cicloturista a rueda

La carretera B-23 deja de ser estatal: el Gobierno cede a la Generalitat un tramo clave de acceso a Barcelona

La carretera B-23 deja de ser estatal: el Gobierno cede a la Generalitat un tramo clave de acceso a Barcelona