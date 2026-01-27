Reajuste temporal
RTVE sustituye a Marc Giró y su 'Late Xou' por Dani Rovira, aunque aún no estrena su nuevo programa: esta será la parrilla del martes
La 1 opta de forma provisional por el cine tras la salida de Marc Giró y retrasa el estreno del nuevo formato de humor de Dani Rovira.
La salida definitiva de Marc Giró de RTVE ha obligado a La 1 a reorganizar su prime time de los martes. El final de ‘Late Xou’, hasta ahora una de las apuestas más reconocibles de la cadena en esa franja, deja un hueco que la corporación ha decidido cubrir, al menos de momento, sin estrenar nuevos formatos.
Para este martes 27 de enero, RTVE ha optado por una solución transitoria basada en el cine. Tras la emisión de ‘La Revuelta’ con David Broncano, La 1 programará el largometraje ‘Cuerpo escombro’, protagonizado por Dani Rovira y Ernesto Sevilla, a partir de las 23:10 horas. La película ocupará así el espacio que deja libre el desaparecido late night.
La noche continuará con una segunda propuesta cinematográfica encabezada nuevamente por Rovira. A las 00:45 horas se emitirá ‘100 metros’, una comedia dramática en la que comparte reparto con Karra Elejalde y Alexandra Jiménez. Con esta doble sesión, RTVE refuerza su contenedor ‘Somos cine’, y vuelve a apostar por Rovira, a quien el público empezará a ver muy pronto en La 1.
La decisión de no estrenar todavía nuevos formatos responde también al calendario de la cadena. En las próximas semanas, La 1 tiene cerradas citas especiales como el partido de Copa del Rey entre Albacete Balompié y FC Barcelona, así como la primera semifinal del Benidorm Fest. Este contexto ha llevado a RTVE a aplazar el estreno de apuestas como ‘Top Chef: dulces y famosos’ o el nuevo espacio de humor de Dani Rovira.
Cabe destacar que el malagueño regresará “muy pronto” a la pública como presentador de ‘Al margen de todo’, un show semanal producido junto a El Terrat, con el que RTVE pretende cubrir el vacío dejado por Giró y el parón temporal de Andreu Buenafuente. Hasta entonces, el cine se convierte en la solución elegida para sostener el prime time de los martes.
