Próximamente
Cuenta atrás para el final de ‘Renacer’ en Antena 3: ¿cuándo se emitirá el último capítulo?
La serie encara su recta final en el prime time y todo apunta a que su despedida llegará en febrero, con una nueva ficción otomana lista para ocupar su hueco.
'Renacer' empieza a ver cada vez más cerca su desenlace en Antena 3. Aunque la cadena todavía no ha anunciado de forma oficial cuándo emitirá el último capítulo, el cálculo es claro si se tiene en cuenta el número total de episodios de la serie y los ya emitidos hasta la fecha. Siguiendo el actual ritmo de programación, el final se produciría previsiblemente a finales de febrero.
La ficción turca, que concluyó en su país de origen el pasado mes de diciembre tras tres temporadas, se ha convertido en una de las apuestas más sólidas del prime time de Antena 3. Sin embargo, su emisión en España se ha visto marcada por constantes ajustes, con episodios partidos en dos noches y algún que otro parón puntual que ha ido alargando su despedida, que si todo sigue lo previsto sería el próximo 23 de febrero.
Con el final cada vez más cerca, la cadena ya trabaja en el relevo que ocupará su hueco en las noches de los lunes y martes. Todo apunta a que será 'En tierra lejana', una nueva serie turca que Antena 3 lleva semanas promocionando y que llegará como su próxima gran apuesta internacional para mantener el tirón del género.
La nueva ficción, conocida originalmente como Uzak Şehir, gira en torno a una doctora que regresa a la ciudad natal de su marido tras una tragedia familiar, enfrentándose a un entorno marcado por las tradiciones y los conflictos personales. A falta de confirmación oficial, todo indica que tomará el testigo de 'Renacer' justo después de su esperado desenlace.
