¿Cuándo se entregó el último bote de 'Pasapalabra' y cuánto dinero se llevó su ganador?

El mayor bote de la historia de 'Pasapalabra' ya tiene dueño y su entrega está al caer, por eso hoy echamos la vista atrás para responder a las siguientes preguntas: ¿Cuándo se entregó el último bote y cuánto dinero se llevó su ganador?

El último bote de 'Pasapalabra' se entregó el 15 de mayo de 2024, es decir, hace más de un año y medio. En aquella ocasión y como suele ser habitual desde que el concurso regresó a Antena 3, se emitió el programa en prime time cosechando un espectacular 30,1% y 3.243.000 espectadores.

En cuanto al ganador, fue Óscar Díaz quien logró completar 'El Rosco' para llevarse el premio cifrado en 1.816.000 euros. Para lograrlo, tuvo que aguantar su silla en el concurso durante 245 programas.

Y en su caso, Díaz se hizo millonario con la letra 'F' y acertando Fahrenkamp, el apellido del arquitecto que diseñó la Villa Wenhold de Bremen. Su contrincante en aquella noche fue Moisés Laguardia, que se tuvo que consolar con los 162.000 euros que acumuló durante su paso por el programa.