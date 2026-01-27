Próximo bote
¿Cuándo se entregó el último bote de 'Pasapalabra' y cuánto dinero se llevó su ganador?
El mayor bote de la historia de ‘Pasapalabra’, a punto de caer tras el anuncio de Antena 3
¿Quién puede ganar el bote de ‘Pasapalabra’?: Así son Manu y Rosa, los concursantes actuales
Millonarios tras 25 aciertos: así han sido los mayores botes de la historia de ‘Pasapalabra’
El mayor bote de la historia de 'Pasapalabra' ya tiene dueño y su entrega está al caer, por eso hoy echamos la vista atrás para responder a las siguientes preguntas: ¿Cuándo se entregó el último bote y cuánto dinero se llevó su ganador?
El último bote de 'Pasapalabra' se entregó el 15 de mayo de 2024, es decir, hace más de un año y medio. En aquella ocasión y como suele ser habitual desde que el concurso regresó a Antena 3, se emitió el programa en prime time cosechando un espectacular 30,1% y 3.243.000 espectadores.
En cuanto al ganador, fue Óscar Díaz quien logró completar 'El Rosco' para llevarse el premio cifrado en 1.816.000 euros. Para lograrlo, tuvo que aguantar su silla en el concurso durante 245 programas.
Y en su caso, Díaz se hizo millonario con la letra 'F' y acertando Fahrenkamp, el apellido del arquitecto que diseñó la Villa Wenhold de Bremen. Su contrincante en aquella noche fue Moisés Laguardia, que se tuvo que consolar con los 162.000 euros que acumuló durante su paso por el programa.
- Marruecos aprovecha al máximo el favor de Sánchez y exprime aún más los envíos de gas desde España
- La moda de la crianza positiva alarga el colecho: “Si tu hijo termina la primaria y sigue en tu cama, hay un problema”
- Un excargo de Ayuso afirma que los protocolos en residencias debían haber estado vinculados a su medicalización y apunta a la exvicenconsejera
- Cierre de la Ronda de Dalt: El caos en Rodalies complica también el tráfico y el acceso a Barcelona por carretera
- Catalunya activa el decreto de teletrabajo y recuerda que quienes no llegan a tiempo al trabajo tienen derecho a un permiso
- El subsidio para mayores de 52 años no es de 640 euros: esta es la cuantía real que paga el SEPE en 2026
- Descarrilamiento del Iryo: por qué un ministro no puede insinuar causas
- ArcelorMittal, proveedor de las vías de Adif, pide esperar al informe final del CIAF sobre Adamuz antes comprobar un posible defecto de fábrica