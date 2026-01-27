Óscar Puente canceló su entrevista con Informativos Telecinco y Franganillo respondió contundente en directo: "Incumplió lo acordado"

Informativos Telecinco tenía previsto entrevistar anoche al ministro Óscar Puente tras el accidente ferroviario de Adamuz y así lo anunció la cadena. Sin embargo, el socialista canceló finalmente la entrevista, dejando a los espectadores sin la posibilidad de escuchar sus explicaciones ante Carlos Franganillo.

En el informativo, comenzaron hablando de la investigación de las causas del accidente de Adamuz, donde se apunta ya a un fallo en la soldadura entre dos tramos de vía de distinta fecha (una parte del carril antigua y otra nueva).

Tras mostrar una pieza en la que se desmonta la versión de Puente sobre la renovación integral del carril, Franganillo explicó la cancelación de la entrevista por parte del político: "Nos habría gustado preguntarle estas últimas dudas al ministro de Transportes en directo. Informativos Telecinco le ha pedido una entrevista cada día desde hace siete días sin éxito. Esta mañana, su equipo confirmó que estaría hoy aquí en el plató, pero poco después incumplió lo acordado y canceló la cita".

Por su parte, desde el Ministerio de Transportes aseguran que el motivo de la cancelación fue el anuncio de la comparecencia de Puente en sede parlamentaria el próximo jueves, alegando que desde que conocieron esta cita se han cancelado todas las entrevistas para preparar la intervención en el Congreso.