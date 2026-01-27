Informativos Telecinco
Óscar Puente canceló su entrevista con Informativos Telecinco y Franganillo respondió contundente en directo: "Incumplió lo acordado"
El ministro de Transportes se iba a sentar con Carlos Franganillo para explicar la situación ferroviaria en Adamuz y Catalunya.
Carlos Franganillo entrevista esta noche al ministro Óscar Puente en pleno temporal ferroviario
Informativos Telecinco tenía previsto entrevistar anoche al ministro Óscar Puente tras el accidente ferroviario de Adamuz y así lo anunció la cadena. Sin embargo, el socialista canceló finalmente la entrevista, dejando a los espectadores sin la posibilidad de escuchar sus explicaciones ante Carlos Franganillo.
En el informativo, comenzaron hablando de la investigación de las causas del accidente de Adamuz, donde se apunta ya a un fallo en la soldadura entre dos tramos de vía de distinta fecha (una parte del carril antigua y otra nueva).
Tras mostrar una pieza en la que se desmonta la versión de Puente sobre la renovación integral del carril, Franganillo explicó la cancelación de la entrevista por parte del político: "Nos habría gustado preguntarle estas últimas dudas al ministro de Transportes en directo. Informativos Telecinco le ha pedido una entrevista cada día desde hace siete días sin éxito. Esta mañana, su equipo confirmó que estaría hoy aquí en el plató, pero poco después incumplió lo acordado y canceló la cita".
Por su parte, desde el Ministerio de Transportes aseguran que el motivo de la cancelación fue el anuncio de la comparecencia de Puente en sede parlamentaria el próximo jueves, alegando que desde que conocieron esta cita se han cancelado todas las entrevistas para preparar la intervención en el Congreso.
- Marruecos aprovecha al máximo el favor de Sánchez y exprime aún más los envíos de gas desde España
- La moda de la crianza positiva alarga el colecho: “Si tu hijo termina la primaria y sigue en tu cama, hay un problema”
- Cierre de la Ronda de Dalt: El caos en Rodalies complica también el tráfico y el acceso a Barcelona por carretera
- Catalunya activa el decreto de teletrabajo y recuerda que quienes no llegan a tiempo al trabajo tienen derecho a un permiso
- Descarrilamiento del Iryo: por qué un ministro no puede insinuar causas
- ArcelorMittal, proveedor de las vías de Adif, pide esperar al informe final del CIAF sobre Adamuz antes comprobar un posible defecto de fábrica
- La crisis ferroviaria en Catalunya acaba con el director de Rodalies y el director general de explotación de Adif
- José María Díez, 61 años, afectado por un recorte del 22% en su pensión: 'Nadie me explicó con claridad las consecuencias