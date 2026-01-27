Marc Giró y los hermanos Caballero comparten el Premio Iris de la Prensa Especializada 2025

El Premio Iris de la Prensa Especializada 2025 ya tiene ganadores y lo hace con un fallo compartido. El jurado ha decidido otorgar el galardón ex aequo y por unanimidad al periodista y presentador Marc Giró y a los creadores de comedia Alberto Caballero y Laura Caballero.

En el caso de Marc Giró, los miembros del jurado han destacado su aportación diferencial al panorama televisivo actual, subrayando que ha logrado “hacer espectáculo y humor manteniéndose fiel a sí mismo”, con un estilo propio “creativo e irreverente”. También han valorado especialmente su capacidad para “romper tabúes” y emplear un lenguaje “comprometido con la diversidad social y los nuevos tiempos”, elementos que han convertido su trayectoria reciente en una de las más reconocibles del curso televisivo.

Por su parte, el premio a Alberto y Laura Caballero pone el foco en una carrera consolidada en la ficción. El jurado ha resaltado sus “más de 20 años como creadores de series de éxito”, definiéndolos como “referentes absolutos de la comedia patria” que han sabido evolucionar con el paso del tiempo. En su argumentación, se destaca que han conseguido conectar con una audiencia intergeneracional “sin miedo a los límites del humor”, convirtiéndose en auténticos “arquitectos de la carcajada y el ingenio”.

El jurado de esta edición ha estado integrado por críticos y periodistas especializados de medios como El Confidencial, El País, Cadena SER, 20 Minutos, El Mundo, La Razón, Europa Press, FórmulaTV, Vertele o Yotele, entre otros, y ha contado además con la participación de Beatriz Maesso, en representación de la Junta Directiva de la Academia de Televisión.

La entrega de los galardones tendrá lugar el 16 de febrero en el Teatro Real de Madrid, en una gala que será emitida en exclusiva por Movistar Plus+ y que contará con un nuevo enfoque visual bajo el lema ‘Los haces tú’, poniendo el acento en el papel social del audiovisual español.