Luján Argüelles hace un llamamiento para terminar con su soltería en ‘Al cielo con ella’: “He llegado a un punto en el que ya solo pido que venga”

La visita de Luján Argüelles a ‘Al cielo con ella’ dejó uno de los momentos más comentados de la noche. La presentadora habló abiertamente de su situación sentimental y reconoció, sin rodeos, que atraviesa una larga etapa de soltería. “Yo tengo que hacer algo, porque lo que no puede ser es estar en el nivel de soltería que arrastro”, confesó ante Henar Álvarez.

Argüelles explicó que no es un tema nuevo en su vida y que incluso ha intentado buscar pareja de forma pública en más de una ocasión. “Llevo tiempo soltera. Y haciendo llamamientos”, aseguró, detallando que aprovecha cualquier espacio para hacerlo: “Cada vez que sale el tema, en un programa de televisión, en una entrevista, hago llamamiento. He pedido que pongan hasta mi móvil, y nada”.

Lejos de hablar de celibato voluntario, la presentadora dejó claro que su intención es justo la contraria y que no descarta ningún canal para intentarlo. “Que me escriban por redes, así hago una preselección”, propuso, antes de pedir directamente la implicación del programa. En tono irónico, rechazó presentarse ella misma ante cámara y lanzó una petición clara a la conductora del espacio: “Amadríname”.

Durante la conversación, Argüelles resumió con humor cómo han cambiado sus expectativas con el paso del tiempo. “¿Te acuerdas aquella frase? ‘Que venga, que tenga y que convenga’. Luego pasa el tiempo y es ‘que venga y que tenga’. Y cuando pasa mucho tiempo, que es donde yo me hallo, ‘que venga’”, dijo provocando las risas en plató.

Noticias relacionadas

El momento culminó con Henar Álvarez lanzando un llamamiento en directo a posibles candidatos. “¿Dónde están todos los hombres de 35 que quieren a una mujer guapa, con trayectoria, inteligente, con carácter, con dinero, que ha trabajado mucho en la tele?”, preguntó mirando a cámara, antes de cerrar la escena con una invitación clara: “Que nos llamen a ‘Al cielo con ella’, que necesitamos cerrarles una cita”.