'Horizonte' arrancó su nueva etapa como un "bucle que se cierra" y con críticas a la investigación de Adamuz: "Aquí no funciona nada"

'Horizonte' comenzó anoche su andadura en el access de Cuatro con Iker Jiménez recordando sus inicios y con Carmen Porter criticando la investigación de Adamuz. "Esto que suena es 'Oxygène 4' de Jean-Michel Jarre, la primera música que yo puse con 17 años en la radio", decía el presentador nada más arrancar el programa, añadiendo que esta nueva etapa es como "un bucle que se cierra. No podía ser otra".

Después, a medida que fue avanzando el programa, salió a debate el accidente ferroviario de Adamuz y su investigación: "Hay unas cámaras de televisión en el equipo técnico que existen y que son para vigilar el perímetro del edificio técnico, pero tuvimos cuidado de poner una cámaras para cada lado de la vía para que se pudiera desde el puesto de mando tener información de lo que ocurrió en la vía", comentaba el ex directivo de Adif, Antonio Martín Carrillo.

"Nadie ha comentado nada sobre esas cámaras y, sobre todo, lo más importante es que formen parte del grupo de pruebas forenses y no desaparezcan ni se diga que se han borrado", ha continuado diciendo durante su intervención.

Noticias relacionadas

"Primero hay que saber si funcionan, porque visto lo visto... aquí no funciona nada. Entonces, ya veremos si funcionan", decía rápidamente Carmen Porter, copresentadora del espacio, que acabó afirmando que existe miedo entre los viajeros de tren: "Mi hermano, que viajaba el viernes pasado en el AVE hacia Alicante, en su vagón iban dos personas, porque hay miedo. Ya, viendo estas cosas, dices: 'Me la voy a jugar".