El elenco de 'Aída' revolucionó 'La revuelta' con una tarta de marihuana y una petición contra los evasores fiscales de Andorra: "Me fastidia"

El elenco de 'Aída' visitó anoche 'La revuelta' y revolucionó por completo el programa de David Broncano con increíbles confesiones y anécdotas que hicieron que el programa viviese una de sus noches más locas en su corta historia en TVE.

Paco León, Carmen Machi, Secun de la Rosa, Pepa Ruz, Melani Olivares, Miren Ibarguren, Canco Rodríguez y Eduardo Casnova entraron al teatro donde se graba 'La revuelta' para enfrentarse a una novedosa dinámica que provocó grandes momentos: una “ruletilla” que elegía al azar a cada uno de los intérpretes para responder preguntas comprometidas.

La respuesta más sorprendente fue la de Eduardo Casanova, al recordar cuando consumió junto a Marisol Ayuso una tarta de marihuana por error durante el cumpleaños de Paco León: "En el ascensor empecé a ver que los números no paraban de subir y solo había cinco pisos. Marisol Ayuso me daba miedo, me fui a casa de Paco rápido, se asustó al verme. A mi madre le dije que me había tomado una cerveza y un ibuprofeno", comentó el actor.

Por su parte, Secun de la Rosa se mostró más reivindicativo al señalar a quienes se marchan a Andorra para no pagar impuestos: "Los que se van a Andorra para evadir impuestos. Me fastidia. No os vayáis”, dijo arrancando un gran aplauso del público.

Sobre la película, Paco León despejó dudas sobre el planteamiento y recordó que tras ella se podrá ver un nuevo capítulo inédito de la serie: "Los haters son fans en un mal día. Hay gente que quiere tanto la serie que dice ‘¿ahora qué habéis hecho? Va sobre el rodaje de un capítulo de ‘Aída’, como si la serie hubiera continuado".

"No es necesario haber visto ‘Aída’ o ser fan para entender la película. El capítulo que han pedido también se les va a dar. Lo damos al final, en los créditos, con un QR, lo puedes ver en casa. Es nuevo", añadió. Por último, el también director de la película quiso compartir que se les había quedado un poco corta la grabación: "Nos hemos quedado cortos con la peli”.