Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodaliesAccidente CórdobaCarles PuigdemontSéniorsUE IndiaAsesinato SuecaBorrasca JosephRegularización inmigrantesDay OneAlternativas RodaliesMichael SchumacherMarruecos
instagramlinkedin

'En boca de todos'

Tenso enganchón en 'En boca de todos' entre Ione Belarra y Nacho Abad por la regularización de 500.000 migrantes: "No me llames racista"

El presentador frenó a la lider de Podemos después del pacto que alcanzó ayer su partido con el PSOE

Ione Belarra / Nacho Abad

Ione Belarra / Nacho Abad

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El sorprendente pacto que alcanzaron ayer PSOE y Podemos para regularizar a más de 500.000 migrantes vía decreto llegó hoy a 'En boca de todos', provocando un tenso enganchón entre Nacho Abad y Ione Belarra.

El enfrentamiento se produjo después de que Xabier Albiol rechazar de plano esta medida, a lo que tuvo que contestar la diputada de Podemos: "Hacéis una cosa muy peligrosa y racista. Asociar inmigración con delincuencia, que es lo que hace el señor Xavier García Albiol y lo que haces tú, es criminalizar a las personas".

Unas palabras que no sentaron nada bien Nacho Abad, que cortó rápidamente a la política: "Señora Belarra, yo no soy racista. No me gusta que me llame usted racista. Yo creo que usted no quiere en España a las personas que han venido a delinquir".

Noticias relacionadas

El choque entre ambos ha continuado durante unos minutos hasta que el presentador ha concluido el tema: "No creo que haya nadie de derechas ni de izquierdas que apoye la explotación a inmigrantes que han venido a trabajar".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La moda de la crianza positiva alarga el colecho: “Si tu hijo termina la primaria y sigue en tu cama, hay un problema”
  2. ArcelorMittal, proveedor de las vías de Adif, pide esperar al informe final del CIAF sobre Adamuz antes comprobar un posible defecto de fábrica
  3. José María Díez, 61 años, afectado por un recorte del 22% en su pensión: 'Nadie me explicó con claridad las consecuencias
  4. Bronca en directo entre Risto Mejide y Óscar Puente a causa de los accidentes ferroviarios: 'Hablas tú más que yo
  5. La dueña de los arroces SOS compra el 100% de la fábrica italiana que produce la pasta fresca de Mercadona
  6. Mercadona, Aldi y DIA alertan de desabastecimiento en algunas tiendas por la limitación de tráfico de la borrasca Ingrid
  7. Jordi Évole no se corta y señala a Juan del Val por no haber sido invitado a 'La roca': 'Justo este año que se ha enfadado conmigo
  8. Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión

Tenso enganchón en 'En boca de todos' entre Ione Belarra y Nacho Abad por la regularización de 500.000 migrantes: "No me llames racista"

Tenso enganchón en 'En boca de todos' entre Ione Belarra y Nacho Abad por la regularización de 500.000 migrantes: "No me llames racista"

Flick y las combinaciones en la clasificación de la Champions: "Sólo estaremos pendientes de nosotros"

Flick y las combinaciones en la clasificación de la Champions: "Sólo estaremos pendientes de nosotros"

Puente: "A lo largo de esta semana pondremos en marcha el 100% de Rodalies, que ahora está al 80%"

Puente: "A lo largo de esta semana pondremos en marcha el 100% de Rodalies, que ahora está al 80%"

Los adolescentes de Barcelona fuman y beben menos y tienen más límites de uso del móvil

Los adolescentes de Barcelona fuman y beben menos y tienen más límites de uso del móvil

La defensa de Julio Iglesias insiste ante la Fiscalía para acceder a las acusaciones contra él y apunta a una denuncia falsa

La defensa de Julio Iglesias insiste ante la Fiscalía para acceder a las acusaciones contra él y apunta a una denuncia falsa

La OMS retira a España el estatus de país libre del sarampión

La OMS retira a España el estatus de país libre del sarampión

La Seguridad Social niega a un jubilado el acceso a dos pensiones: la Justicia le da la razón y podrá recibir 2.601,59 al mes

La Seguridad Social niega a un jubilado el acceso a dos pensiones: la Justicia le da la razón y podrá recibir 2.601,59 al mes

El Gobierno fija una indemnización de hasta 216.000 euros por fallecido en los accidentes ferroviarios

El Gobierno fija una indemnización de hasta 216.000 euros por fallecido en los accidentes ferroviarios