'En boca de todos'
Tenso enganchón en 'En boca de todos' entre Ione Belarra y Nacho Abad por la regularización de 500.000 migrantes: "No me llames racista"
El presentador frenó a la lider de Podemos después del pacto que alcanzó ayer su partido con el PSOE
El sorprendente pacto que alcanzaron ayer PSOE y Podemos para regularizar a más de 500.000 migrantes vía decreto llegó hoy a 'En boca de todos', provocando un tenso enganchón entre Nacho Abad y Ione Belarra.
El enfrentamiento se produjo después de que Xabier Albiol rechazar de plano esta medida, a lo que tuvo que contestar la diputada de Podemos: "Hacéis una cosa muy peligrosa y racista. Asociar inmigración con delincuencia, que es lo que hace el señor Xavier García Albiol y lo que haces tú, es criminalizar a las personas".
Unas palabras que no sentaron nada bien Nacho Abad, que cortó rápidamente a la política: "Señora Belarra, yo no soy racista. No me gusta que me llame usted racista. Yo creo que usted no quiere en España a las personas que han venido a delinquir".
El choque entre ambos ha continuado durante unos minutos hasta que el presentador ha concluido el tema: "No creo que haya nadie de derechas ni de izquierdas que apoye la explotación a inmigrantes que han venido a trabajar".
