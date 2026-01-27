Audiencias TV Ayer: 'Casados a primera vista' lidera y gana al estreno de 'DecoMasters', mientras Iker Jiménez supera a Wyoming en su primer duelo

'Casados a primera vista' se enfrentó anoche a su primera prueba de fuego y la superó con creces. El reality show cedió 9 décimas respecto a su estreno y venció a sus nuevos rivales al marcar un 13% y 909.000 espectadores, siendo líder de la noche.

De esta manera, supera al estreno de 'DecoMasters', que ayer vió la luz en TVE después de aplazarse por el accidente ferroviario de Adamuz. El talent show de Patricia Montero llega bien a la pública con un 11,2% y 752.000

La otra batalla se vivió en el access, donde aterrizó 'Horizonte' con buen pie. El programa de Iker Jiménez consiguió un 7,6% y 989.000 televidentes en su primera entrega diaria, superando a 'El Intermedio' de Wyoming (5,9%) y solo cuatro décimas por debajo del 'First Dates' del lunes anterior (8%).

Por último, el salto del dating show de Carlos Sobera a Telecinco se conformó con un 8,3% y 1.076.000 apoyos, por debajo de los números que venía registrando 'La isla de las tentaciones' en su franja.

PRIME TIME

Antena 3

El Hormiguero: 15,5% y 2.014.000

Renacer: 10,9% y 725.000

La 1

La revuelta: 13,3% y 1.742.000

DecoMasters: 11,2% y 752.000

Telecinco

First Dates: 8,3% y 1.076.000

Casados a primera vista: 13% y 909.000

Cuatro

First Dates: 4,9% y 618.000

Horizonte: 7,6% y 989.000

Proyecto Sistiaga 6% y 511.000

laSexta

laSexta Clave: 4,7% y 576.000

El Intermedio: 5,9% y 779.000

El Taquillazo: El extranjero: 5,1% y 374.000

La 2

Cifras y letras: 4,6% y 581.000 / 5,8% y 779.000

Cine Clásico: 2,9% y 245.000

LATE NIGHT

Telecinco

GH DÚO: 11% y 344.000

Antena 3

Renacer: 6,9% y 151.000

laSexta

Cine: : Quien a hierro mata: 5,1% y 126.000

La 1

Diario América: 4,9% y 86.000

Cuatro

Otro enfoque: 3,7% y 179.000

Focus: 4% y 121.000

El desmarque: 2,6% y 46.000

TARDE

Antena 3

Sueños de Libertad: 14,2% y 1.342.000

Y Ahora Sonsoles: 11,2% y 961.000

Pasapalabra: 20,5% y 2.195.000

La 1

Directo al grano: 11,1% y 1.003.000

Valle Salvaje: 10,4% y 865.000

La promesa: 11,5% y 980.000

Malas lenguas: 11,5% y 1.092.000

Aquí la tierra: 13,1% y 1.429.000

Telecinco

El tiempo justo: 8,5% y 751.000

El diario de Jorge: 8,7% y 765.000

Allá Tú: 7% y 740.000

laSexta

Zapeando: 5% y 463.000

Más vale tarde: 5,9% y 508.000

Cuatro

Todo es mentira: 6,7% y 610.000

Lo sabe, no lo sabe: 5,6% y 489.000

La 2

El Cazador: 1,9% y 183.000

Saber y ganar: 6% y 596.000

Grandes Documentales: 4% y 355.000

Malas lenguas: 7% y 592.000

Viajes con Agatha Christie y Sir David Suchet: 2,3% y 217.000

Grandes diseños: 2,4% y 276.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 12,1% y 362.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 18% y 996.000

La ruleta de la suerte: 21,6% y 1.742.000

La 1

La Hora de La 1: 19,4% y 406.000

Mañaneros 360: 18,3% y 670.000 / 12,3% y 1.088.000

laSexta

Aruser@s: 12,4% y 175.000 / 11,5% y 288.000

Al Rojo Vivo: 7,7 y 328.00

Telecinco

La mirada crítica: 8,1% y 139.000

El programa de AR: 12,2% y 332.000

Vamos a ver: 9% y 380.000

El precio justo: 8,2% y 639.000

Cuatro

Alerta Cobra: 0,6% y 10.000 / 1,9% y 38.000 / 2,1% y 55.000

En boca de todos: 6,6% y 242.000

La 2

El cazador: 1,7% y 115.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 24,2% y 2.483.000

Telediario 1: 15,4% y 1.578.000

Informativos Telecinco 15H: 8,9% y 913.000

laSexta Noticias 14H: 9,4% y 851.000

Noticias Cuatro 1: 8% y 645.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 21,2% y 2.663.000

Telediario 2: 14,2% y 1.778.000

Informativos Telecinco 21H: 6,5% y 810.000

laSexta Noticias 20H: 7,2% y 739.000

Noticias Cuatro 2: 5,5% y 565.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (14,7%), La 1 (13,1%), Telecinco (8,8%), laSexta (6,1%), Cuatro (5,9%), La 2 (3,7%).

Noticias relacionadas

Mes: Antena 3 (12,6%), La 1 (12,2%), Telecinco (8,5%), Cuatro (6,1%), laSexta (6%), La 2 (3,3%)