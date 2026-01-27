Lunes 26 de enero 2026
Audiencias TV Ayer: 'Casados a primera vista' lidera y gana al estreno de 'DecoMasters', mientras Iker Jiménez supera a Wyoming en su primer duelo
'First Dates' vuelve a Telecinco por debajo de los números de 'La isla de las tentaciones'
'Casados a primera vista' se enfrentó anoche a su primera prueba de fuego y la superó con creces. El reality show cedió 9 décimas respecto a su estreno y venció a sus nuevos rivales al marcar un 13% y 909.000 espectadores, siendo líder de la noche.
De esta manera, supera al estreno de 'DecoMasters', que ayer vió la luz en TVE después de aplazarse por el accidente ferroviario de Adamuz. El talent show de Patricia Montero llega bien a la pública con un 11,2% y 752.000
La otra batalla se vivió en el access, donde aterrizó 'Horizonte' con buen pie. El programa de Iker Jiménez consiguió un 7,6% y 989.000 televidentes en su primera entrega diaria, superando a 'El Intermedio' de Wyoming (5,9%) y solo cuatro décimas por debajo del 'First Dates' del lunes anterior (8%).
Por último, el salto del dating show de Carlos Sobera a Telecinco se conformó con un 8,3% y 1.076.000 apoyos, por debajo de los números que venía registrando 'La isla de las tentaciones' en su franja.
PRIME TIME
Antena 3
El Hormiguero: 15,5% y 2.014.000
Renacer: 10,9% y 725.000
La 1
La revuelta: 13,3% y 1.742.000
DecoMasters: 11,2% y 752.000
Telecinco
First Dates: 8,3% y 1.076.000
Casados a primera vista: 13% y 909.000
Cuatro
First Dates: 4,9% y 618.000
Horizonte: 7,6% y 989.000
Proyecto Sistiaga 6% y 511.000
laSexta
laSexta Clave: 4,7% y 576.000
El Intermedio: 5,9% y 779.000
El Taquillazo: El extranjero: 5,1% y 374.000
La 2
Cifras y letras: 4,6% y 581.000 / 5,8% y 779.000
Cine Clásico: 2,9% y 245.000
LATE NIGHT
Telecinco
GH DÚO: 11% y 344.000
Antena 3
Renacer: 6,9% y 151.000
laSexta
Cine: : Quien a hierro mata: 5,1% y 126.000
La 1
Diario América: 4,9% y 86.000
Cuatro
Otro enfoque: 3,7% y 179.000
Focus: 4% y 121.000
El desmarque: 2,6% y 46.000
TARDE
Antena 3
Sueños de Libertad: 14,2% y 1.342.000
Y Ahora Sonsoles: 11,2% y 961.000
Pasapalabra: 20,5% y 2.195.000
La 1
Directo al grano: 11,1% y 1.003.000
Valle Salvaje: 10,4% y 865.000
La promesa: 11,5% y 980.000
Malas lenguas: 11,5% y 1.092.000
Aquí la tierra: 13,1% y 1.429.000
Telecinco
El tiempo justo: 8,5% y 751.000
El diario de Jorge: 8,7% y 765.000
Allá Tú: 7% y 740.000
laSexta
Zapeando: 5% y 463.000
Más vale tarde: 5,9% y 508.000
Cuatro
Todo es mentira: 6,7% y 610.000
Lo sabe, no lo sabe: 5,6% y 489.000
La 2
El Cazador: 1,9% y 183.000
Saber y ganar: 6% y 596.000
Grandes Documentales: 4% y 355.000
Malas lenguas: 7% y 592.000
Viajes con Agatha Christie y Sir David Suchet: 2,3% y 217.000
Grandes diseños: 2,4% y 276.000
MAÑANA
Antena 3
Espejo Público: 12,1% y 362.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 18% y 996.000
La ruleta de la suerte: 21,6% y 1.742.000
La 1
La Hora de La 1: 19,4% y 406.000
Mañaneros 360: 18,3% y 670.000 / 12,3% y 1.088.000
laSexta
Aruser@s: 12,4% y 175.000 / 11,5% y 288.000
Al Rojo Vivo: 7,7 y 328.00
Telecinco
La mirada crítica: 8,1% y 139.000
El programa de AR: 12,2% y 332.000
Vamos a ver: 9% y 380.000
El precio justo: 8,2% y 639.000
Cuatro
Alerta Cobra: 0,6% y 10.000 / 1,9% y 38.000 / 2,1% y 55.000
En boca de todos: 6,6% y 242.000
La 2
El cazador: 1,7% y 115.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 24,2% y 2.483.000
Telediario 1: 15,4% y 1.578.000
Informativos Telecinco 15H: 8,9% y 913.000
laSexta Noticias 14H: 9,4% y 851.000
Noticias Cuatro 1: 8% y 645.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 21,2% y 2.663.000
Telediario 2: 14,2% y 1.778.000
Informativos Telecinco 21H: 6,5% y 810.000
laSexta Noticias 20H: 7,2% y 739.000
Noticias Cuatro 2: 5,5% y 565.000
RÁNKING
Diario: Antena 3 (14,7%), La 1 (13,1%), Telecinco (8,8%), laSexta (6,1%), Cuatro (5,9%), La 2 (3,7%).
Mes: Antena 3 (12,6%), La 1 (12,2%), Telecinco (8,5%), Cuatro (6,1%), laSexta (6%), La 2 (3,3%)
