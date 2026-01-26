Netflix adelanta su ambiciosa hoja de ruta para 2026 y anuncia un documental de Miguel Ángel Blanco y dos nuevos proyectos con Luis Tosar y Mario Casas

Netflix ha reunido en Madrid a buena parte del talento más reconocible del audiovisual español para presentar su catálogo de estrenos previstos para 2026, un avance que combina grandes apuestas de ficción, cine y no ficción, tanto de producción nacional como internacional. El evento ha servido también para poner el foco en el músculo creativo de la plataforma en España y para desvelar tres nuevos proyectos que ya están en distintas fases de producción.

Durante la cita, numerosos intérpretes y creadores han ido desfilando por el escenario para presentar títulos que llegarán a la plataforma a lo largo del próximo año. Entre ellos, los repartos de 'El problema final' (con José Coronado, Maribel Verdú y Martiño Rivas), 'Gracias, equipo' (Raúl Tejón y Blanca Martínez), 'Salvador' (Luis Tosar y Claudia Salas), 'El crimen de Pazos' (Tristán Ulloa) o 'El niño' (Belén Cuesta y Karra Elejalde). También se han presentado proyectos como 'Berlín y la dama del armiño', '53 domingos' y 'Aquel', centrada en la figura de Raphael.

Además de estos títulos ya conocidos, Netflix ha aprovechado el evento para anunciar oficialmente tres nuevas producciones que amplían su apuesta por historias de gran calado. La primera es 'Miguel Ángel Blanco: Las 48 horas que lo cambiaron todo', un largometraje documental dirigido por Jon Sistiaga y Juanjo López que reconstruye los dos días en los que el país entero se movilizó para intentar evitar el asesinato del concejal del PP. La producción pone el foco en un momento clave de la historia reciente de España y en el impacto social que supuso aquel crimen, especialmente en la sociedad vasca.

También se ha presentado 'Lobo', una miniserie protagonizada por Luis Tosar y Tristán Ulloa, escrita por Alberto Marini y Juan Galiñanes y producida por Vaca Films, cuyo rodaje acaba de comenzar. El proyecto se inspira en el caso real de Manuel Blanco Romasanta, considerado el primer asesino en serie documentado en España, una figura envuelta en mito y leyenda en la Galicia rural del siglo XIX. Por último, Netflix ha confirmado 'En nombre de otro', el nuevo thriller de Oriol Paulo, actualmente en rodaje y protagonizado por Eduard Fernández, Mario Casas, Blanca Suárez, Nicolás Francella y Alexandra Jiménez.

Además, en el evento se han presentado los siguientes títulos ya anunciados que llegarán en 2026: 'Clanes' temporada 2, 'Machos alfa' temporada 5, 'Muertos S.L.' temporada 4, 'Esa noche', 'Oasis', 'Toda la verdad de mis mentiras', 'El mapa de los anhelos', 'Mi querida señorita', 'Cortafuego', 'La desconocida', 'Los creyentes', 'El amor es peligroso', 'Rafa', 'El cautivo', 'La tregua', 'Siempre es invierno' y 'Torrente Presidente'.