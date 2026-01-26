Luján Argüelles destapa el mal rollo que originó su elección como presentadora de 'Password': "Llegué con todo el mundo en contra"

Luján Argüelles acudió anoche a 'Al cielo con ella' y destapó cómo consiguió presentar 'Password' y el mal rollo que eso generó. La presentadora comenzó recordando su faceta como maestra de ceremonias en datings como 'Granjero busca esposa' o '¿Quién quiere casarse con mi hijo?'.

Tras hablar de los datings, Luján recordó el meme de Elena Furiase 'abril-cerral': "Ahí es el primer meme que se convierte en viral y que sigue siéndolo, pero lo curioso es que se hizo viral enviándoselo a la gente por correo electrónico porque no era como ahora". Tras recordar la anécdota, Henar abrió el melón y le preguntó a Luján si creía que faltaban mujeres presentado concursos.

"Yo creo que no se nos está permitido ser graciosa. Para los concursos necesitas o bien ser graciosa o bien tener autoridad y ninguna de esas dos cosas se corresponden con el género femenino, por eso no estamos", dijo antes de explicar cómo fue su elección para conducir 'Password'.

"De hecho, yo no me presenté 'Password' porque me eligieran", comenzó diciendo. "Era la única mujer en el mundo. 'Password' lo presentaba un hombre y en esa búsqueda estaba pensado que fuera un hombre", desveló dejando sorprendida a Álvarez.

"Yo hice un casting para otro programa porque una presentadora en el último momento no había aceptado las condiciones económicas. Entonces me habían visto en ese programa, que luego la presentadora en el último momento dijo 'bueno venga, firmo'. Entonces vieron eso y dijeron 'hay que llamar a esta chica' (para presentar el concurso)".

Argüelles continúa contando que a pesar de una fuerte oposición, el entonces director de Cuatro decide que sea ella quien tome las riendas del formato, algo que no gustó en el equipo: "Llegué al equipo de 'Password con todo el mundo en contra: estilista no había, los de maquillaje, peluquería...y me encontré un ambiente muy en contra", concluyó la presentadora.