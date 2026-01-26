Jordi Évole revela su próximo objetivo: entrevistar a la reina Letizia

La temporada actual de ‘Lo de Évole’ marcará un hito en la trayectoria del periodista catalán con la entrevista a Iñaki Urdangarín, que se convertirá en la primera figura vinculada directamente a la Casa Real en sentarse frente a Jordi Évole. Un paso que ha reabierto el debate sobre hasta dónde puede llegar el formato en su aproximación a la institución monárquica.

A raíz de esta entrevista, el propio Évole ha reconocido públicamente que en alguna ocasión se planteó un objetivo aún mayor: entrevistar a la reina Letizia. El periodista explicó que llegó a realizar gestiones para ello, aunque asume que es un escenario prácticamente imposible. A su juicio, los Reyes no deberían conceder entrevistas en cadenas privadas y, de hacerlo, tendrían que optar por la televisión pública.

Estas reflexiones las compartió durante su participación en el programa ‘Col·lapse’, de TV3, donde se produjo un intercambio distendido con la periodista especializada en la Casa Real Pilar Eyre. Allí, Évole no solo elogió su trayectoria profesional, sino que planteó la idea de dedicarle un programa propio, destacando su conocimiento profundo de las figuras clave del entorno monárquico.

Noticias relacionadas

Durante la conversación, Évole no ocultó su valoración positiva sobre la figura pública de la reina Letizia: "Me gusta mucho ella públicamente. Me gusta lo que dice, lo que hace, los discursos. Hostia, no estábamos acostumbrados que dentro de la Familia Real hubiese gente que hace los discursos que hace Letizia Ortiz. Yo creo que tiene mucho valor".