Lista de invitados
‘El Hormiguero’ arranca la semana con el político más mediático y recibe a una de las estrellas del cine internacional
Miguel Ángel Revilla, Chris Hemsworth, Glòria Serra y Dani García serán entrevistados por Pablo Motos para cerrar el mes de enero.
‘El Hormiguero’ ya tiene cerrada su lista de invitados para la última semana de enero, una tanda que combinará política, cine internacional, periodismo de investigación y alta gastronomía en el access prime time de Antena 3.
La semana comenzará el lunes 26 de enero con la visita de Miguel Ángel Revilla, que acudirá al programa coincidiendo con su 83º cumpleaños. El exdirigente cántabro conversará con Pablo Motos sobre su estado de ánimo en esta nueva etapa personal y analizará la actualidad política y social de las últimas semanas, uno de los terrenos en los que se ha convertido en tertuliano habitual.
El martes 27, el programa recibirá una nueva visita de Hollywood con la presencia del actor Chris Hemsworth, que regresa al plató para presentar 'Ruta de Escape', su próxima película, que llegará a los cines el 13 de febrero. En el filme, el intérprete encarna a un ladrón especializado en atracos de alto riesgo que pone en jaque a las fuerzas policiales.
El miércoles 28 de enero será el turno del periodismo televisivo con la visita de Glòria Serra, que acudirá a ‘El Hormiguero’ para celebrar el 15º aniversario de ‘Equipo de Investigación’, el programa que dirige y presenta en laSexta. Desde su estreno, el espacio ha emitido más de 550 reportajes elaborados por un equipo de más de cincuenta profesionales.
Por último, el jueves 29, Pablo Motos recibirá al chef Dani García, que presentará su nuevo libro 'Cocina en casa como Dani'. Tras conquistar tres estrellas Michelin y abrir restaurantes en varios países, el cocinero regresa en esta publicación a una cocina más doméstica, centrada en recetas prácticas, disfrute cotidiano y creatividad sin presión.
- La moda de la crianza positiva alarga el colecho: “Si tu hijo termina la primaria y sigue en tu cama, hay un problema”
- La Complutense afirma que no es necesaria una titulación para redactar contratos de la Universidad y dificulta a Peinado acusar a Begoña Gómez de intrusismo
- José María Díez, 61 años, afectado por un recorte del 22% en su pensión: 'Nadie me explicó con claridad las consecuencias
- Mercadona, Aldi y DIA alertan de desabastecimiento en algunas tiendas por la limitación de tráfico de la borrasca Ingrid
- Nuevo desprendimiento en la línea R4 de Rodalies entre Cerdanyola y Sabadell
- La nieve cae con más fuerza de la esperada en Catalunya y causa incidencias en 50 carreteras
- La calle de Catalunya donde cruzar la acera significa cambiar de provincia, municipio y comarca
- Los maquinistas se niegan a circular ante las intensas lluvias por motivos de seguridad