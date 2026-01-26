‘El Hormiguero’ arranca la semana con el político más mediático y recibe a una de las estrellas del cine internacional

‘El Hormiguero’ ya tiene cerrada su lista de invitados para la última semana de enero, una tanda que combinará política, cine internacional, periodismo de investigación y alta gastronomía en el access prime time de Antena 3.

La semana comenzará el lunes 26 de enero con la visita de Miguel Ángel Revilla, que acudirá al programa coincidiendo con su 83º cumpleaños. El exdirigente cántabro conversará con Pablo Motos sobre su estado de ánimo en esta nueva etapa personal y analizará la actualidad política y social de las últimas semanas, uno de los terrenos en los que se ha convertido en tertuliano habitual.

El martes 27, el programa recibirá una nueva visita de Hollywood con la presencia del actor Chris Hemsworth, que regresa al plató para presentar 'Ruta de Escape', su próxima película, que llegará a los cines el 13 de febrero. En el filme, el intérprete encarna a un ladrón especializado en atracos de alto riesgo que pone en jaque a las fuerzas policiales.

El miércoles 28 de enero será el turno del periodismo televisivo con la visita de Glòria Serra, que acudirá a ‘El Hormiguero’ para celebrar el 15º aniversario de ‘Equipo de Investigación’, el programa que dirige y presenta en laSexta. Desde su estreno, el espacio ha emitido más de 550 reportajes elaborados por un equipo de más de cincuenta profesionales.

Por último, el jueves 29, Pablo Motos recibirá al chef Dani García, que presentará su nuevo libro 'Cocina en casa como Dani'. Tras conquistar tres estrellas Michelin y abrir restaurantes en varios países, el cocinero regresa en esta publicación a una cocina más doméstica, centrada en recetas prácticas, disfrute cotidiano y creatividad sin presión.