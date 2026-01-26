En una entrevista
Gonzalo Miró se deja querer por la política y no descarta entrar en un partido: "No me importaría"
El tertuliano habla sin tapujos de un posible salto fuera de la televisión y de sus diferencias con Felipe González
Gonzalo Miró ha sorprendido al reconocer públicamente en una entrevista en El País que no descarta un futuro en política. “No me importaría”, asegura el colaborador televisivo, que por primera vez se muestra tan claro sobre la posibilidad de dar el salto a la primera línea política.
Habitual en tertulias de actualidad hasta que se convirtió en copresentador de 'Directo al grano', Miró reflexiona sobre cómo su presencia constante en debates políticos le ha llevado a implicarse cada vez más en el análisis de la realidad del país, algo que, según admite, puede acabar derivando en nuevas responsabilidades.
En la entrevista también se refiere a su relación con Felipe González, con quien reconoce haber mantenido “discusiones” por diferencias de opinión. Aun así, deja claro que el vínculo personal y el respeto mutuo siguen intactos, pese a no coincidir siempre en lo ideológico.
Por último, sobre su posibilidad de dar el salto a la política, Miró contesta: "¿No estoy metido en política?", aunque especifica que no le importaría entrar desde un partido.
Suscríbete para seguir leyendo
- La moda de la crianza positiva alarga el colecho: “Si tu hijo termina la primaria y sigue en tu cama, hay un problema”
- La Complutense afirma que no es necesaria una titulación para redactar contratos de la Universidad y dificulta a Peinado acusar a Begoña Gómez de intrusismo
- José María Díez, 61 años, afectado por un recorte del 22% en su pensión: 'Nadie me explicó con claridad las consecuencias
- Mercadona, Aldi y DIA alertan de desabastecimiento en algunas tiendas por la limitación de tráfico de la borrasca Ingrid
- Nuevo desprendimiento en la línea R4 de Rodalies entre Cerdanyola y Sabadell
- La nieve cae con más fuerza de la esperada en Catalunya y causa incidencias en 50 carreteras
- La calle de Catalunya donde cruzar la acera significa cambiar de provincia, municipio y comarca
- Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio