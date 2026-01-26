Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Audiencias TV ayer | ‘GH Dúo: Cuentas pendientes’ vuelve al doble dígito y lidera una noche muy ajustada, con Alba Flores subiendo también 'Lo de Évole'

El reality de Telecinco se impone por la mínima a ‘Una nueva vida’, mientras ‘Lo de Évole’ y ‘Cuarto milenio’ firman claras mejoras.

'GH Dúo' y 'Lo de Évole'

'GH Dúo' y 'Lo de Évole' / Telecinco/laSexta

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
El domingo deja un prime time sin un dominador claro, pero con 'GH Dúo: Cuentas pendientes' ligeramente por delante del resto. El formato de Telecinco logra corregir el bache de la semana pasada y asciende hasta un 10,5%, una mejora que le permite volver al doble dígito y encabezar la noche.

La presión llega desde Antena 3, donde 'Una nueva vida' mantiene su regularidad y vuelve a moverse en cifras muy similares. La serie suma dos décimas y alcanza un 10,3%, consolidándose como una alternativa muy estable al reality en el cierre del fin de semana. La 1, en cambio, opta por una noche de cine: 'Proyecto Rampage' se queda en un 9,5%, mientras que la continuación con 'Godzilla y Kong: El nuevo imperio' baja hasta un 8,2%.

En el resto de canales, laSexta consigue mejorar su peor arranque de temporada de 'Lo de Évole' gracias a Alba Flores. La doble entrega centrada en la artista marca un 8,1% en su primera parte, mientras que la segunda sube al 8,6%. También en positivo se mueve Cuatro, donde 'Cuarto milenio' avanza más de un punto hasta situarse en un 7,2%.

*En elaboración...

