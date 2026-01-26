Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Emma García recordó en 'Fiesta' el susto de su vida con el coche en la nieve tras el reciente accidente de Suso: "Casi me muero"

La presentadora recibió a Suso Álvarez para saber cómo estaba tras su accidente en la nieve y aprovechó para recordar el suyo.

Emma García y Suso Álvarez en 'Fiesta'

Emma García y Suso Álvarez en 'Fiesta' / TELECINCO

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
Emma García recibió ayer en el plató de 'Fiesta' a Suso Álvarez tras su accidente en una carretera nevada y aprovechando la visita, recordó ante los espectadores el susto que ella se llevó también con el coche en la nieve.

"Se me fue el coche y estuve deslizándome unos diez metros abajo sin poder hacer nada. Y sí, le dimos un besito al quitamiedos", comenzó diciendo el exconcursante de 'Gran Hermano'. "Mi madre siempre me lo dice, que mi padre es un ángel y nos cuida, y es verdad. Yo en ese momento pensé en él y le di las gracias. Sé que me protegió mi padre", añadió el colaborador.

Aprovechando la situación vivida por Álvarez, Emma García quiso compartir un momento parecido que le tocó vivir a ella, también con el coche y también en la nieve.

"Cuando acababa de sacarme el carnet de conducir me tocó y casi me muero, porque un trayecto de una hora tardé cinco. Y yo con mi 'L'. Los camioneros se pusieron detrás de mí y yo decía '¿no se darán cuenta de que no sé ni dónde voy? Bajé del coche y no me podía ni mover. Así que tengo un poquito de trauma", explicó antes de reconocer: "Casi me muero". Por último, quiso dar un consejo a los espectadores: "Hay que tener la cabeza bien fría y pensar en la medida de lo posible".

