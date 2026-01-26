Arturo Valls y Lalachús recuperan el espíritu de 'Homo Zapping' en su nuevo programa 'Crossobar', que sustituye a Paula Vázquez y 'Hasta el fin del mundo'

La 1 de TVE seguirá apostando por el humor tras la salida de Marc Giró, la baja de Buenafuente y el regreso de Dani Rovira. Pero en lo que llega el actor, la cadena pública ha confiando en Arturo Valls y Lalachús, colaboradores especiales de 'Crossobar', el nuevo programa de sketches.

El programa, que recupera el espíritu de 'Homo Zapping' para padoriar series, programas y películas, se estrenará el próximo jueves después de 'La revuelta', tomando el relevo de Paula Vázquez y 'Hasta el fin del mundo'.

'Crossobar' plantea un universo propio: un bar elegante y contemporáneo, con barra, butacas y sofás de terciopelo, donde los personajes más reconocidos de títulos como, entre otros, 'Valle Salvaje', 'La promesa', 'El Ministerio del tiempo', 'La revuelta', 'Futuro imperfecto', 'Late Xou con Marc Giró', ‘The Last of Us’, ‘Pretty Woman’, ‘Los Bridgerton’ o ‘Poquita Fe’ se reúnen antes de entrar en sus series, programas o películas.

El bar ‘Crossobar’ se convierte en un espacio de cruce entre ficciones y géneros, donde los personajes —interpretados por grandes actores del panorama nacional— interactúan entre sí y sirven como hilo conductor del programa antes de “volver” a sus respectivas tramas.