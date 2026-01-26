Carlos Franganillo entrevista esta noche al ministro Óscar Puente en pleno temporal ferroviario

Carlos Franganillo entrevistará esta noche en directo a Óscar Puente en el plató de Informativos Telecinco 21:00h, en un momento clave para el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

El encuentro se produce tras la fuerte polémica generada por el accidente de Adamuz y las numerosas incidencias registradas en las últimas semanas en el servicio ferroviario en España, que han provocado retrasos, cancelaciones y un notable malestar entre los usuarios.

Durante la entrevista, el ministro dará explicaciones sobre lo ocurrido, las responsabilidades derivadas del suceso y las medidas que el Gobierno prevé adoptar para evitar que se repitan situaciones similares en el futuro.

Noticias relacionadas

La conversación, una de las más esperadas del día, llega en un contexto de máxima presión política y mediática, con la gestión del transporte ferroviario en el centro del debate público. Informativos Telecinco ofrecerá la entrevista completa a partir de las 21:00 horas.