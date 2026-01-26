'Informativos Telecinco'
Carlos Franganillo entrevista esta noche al ministro Óscar Puente en pleno temporal ferroviario
El ministro de Transportes afronta esta noche en Informativos Telecinco la crisis tras el accidente de Adamuz y las incidencias en la red ferroviaria
Carlos Franganillo entrevistará esta noche en directo a Óscar Puente en el plató de Informativos Telecinco 21:00h, en un momento clave para el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
El encuentro se produce tras la fuerte polémica generada por el accidente de Adamuz y las numerosas incidencias registradas en las últimas semanas en el servicio ferroviario en España, que han provocado retrasos, cancelaciones y un notable malestar entre los usuarios.
Durante la entrevista, el ministro dará explicaciones sobre lo ocurrido, las responsabilidades derivadas del suceso y las medidas que el Gobierno prevé adoptar para evitar que se repitan situaciones similares en el futuro.
La conversación, una de las más esperadas del día, llega en un contexto de máxima presión política y mediática, con la gestión del transporte ferroviario en el centro del debate público. Informativos Telecinco ofrecerá la entrevista completa a partir de las 21:00 horas.
