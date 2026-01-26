En redes
Antonio Naranjo responde a Quequé tras su polémico vídeo parodiando a Nacho Abad y cuestiona su parón temporal: "¿Por qué te vas?"
El periodista cuestiona el comunicado del humorista y aviva la polémica tras su salida de Hora Veintipico.
Quequé sorprende a todos y anuncia un parón tras la polémica por su parodia de Nacho Abad: "No me apetece ser un mártir"
La renuncia de Quequé tras la polémica generada su parodia a Nacho Abad continúa sumando reacciones en el ámbito mediático. Uno de los más directos ha sido Antonio Naranjo, que ha respondido al comunicado del humorista poniendo el foco en las contradicciones que, a su juicio, plantea su decisión.
A través de sus redes sociales, el periodista se dirigió directamente a Quequé después de que este defendiera su intervención humorística y negara haber ofendido a las víctimas del accidente de Adamuz, al tiempo que anunciaba su marcha del programa 'Hora Veintipico'.
“Si como dices diste en el dardo con @Nacho_Abad, con @navedelmisterio y conmigo, que somos unos tal y unos cual y blablablá, y si además no ofendiste a las víctimas, ¿por qué te vas?”, escribió Naranjo en un mensaje difundido en X.
El comentario se suma a otras reacciones públicas surgidas tras el anuncio del humorista, que justificó su decisión como una necesidad personal después de 25 años de trayectoria profesional, en un contexto marcado por el debate sobre los límites del humor y la presión mediática.
