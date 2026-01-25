Del 26 de enero al 1 de febrero
'La promesa', avance semanal: Curro y Margarita, dispuestos a todo por frenar la boda de Ángela
Por otro lado, Martina y Jacobo deciden irse a vivir juntos a Nueva York
Esta semana en 'La Promesa' las tensiones suben en el palacio con nuevos romances y viejas alianzas tambaleándose. Mientras Curro y Ángela no renuncian a su plan para frenar la boda con Lorenzo, otros personajes enfrentan verdades incómodas que podrían cambiarlo todo.
Capítulo 762 (lunes 26 de enero)
Curro ha dejado atrás su papel de lacayo y ahora trabaja como secretario de Alonso, lo que le da más poder para apoyar a Ángela en su cruzada contra la boda con Lorenzo. María y Carlo continúan fingiendo una relación, Samuel lucha con sus sentimientos y Martina se plantea aceptar un trabajo en el extranjero junto a Jacobo.
Capítulo 763 (martes 27 de enero)
Aunque Leocadia finalmente accede a que Ángela asista a la fiesta del marqués con Lorenzo, Curro intenta mantener la moral de su amada asegurándole que Margarita está ideando un plan para detener la boda. Teresa toma las riendas del servicio, María y Carlo continúan con su teatro romántico, y Petra empieza a intuir que María podría estar embarazada.
Capítulo 764 (miércoles 28 de enero)
Samuel asume que su amor por María es imposible mientras Leocadia y Cristóbal chocan por el caos en el servicio. Margarita sigue cerca de encontrar la clave para frenar el enlace, mientras Martina y Adriano exploran la posibilidad de un viaje a Nueva York para recomponer su relación.
Capítulo 765 (jueves 29 de enero)
La calma salta por los aires cuando sale a la luz que el comandante Rivero no es quien dice ser, una revelación que afecta directamente a Manuel. Al mismo tiempo, Petra y Pía chocan por el posible embarazo de María, un secreto que amenaza con explotar en cualquier momento.
Capítulo 766 (viernes 30 de enero)
Curro se aferra a la confianza en el plan de Margarita para impedir la boda, mientras Ángela empieza a perder la paciencia. Las dudas, los secretos y las decisiones aplazadas dejan el terreno preparado para una nueva semana cargada de consecuencias.
