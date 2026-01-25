Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodaliesBarçaPederastiaSupermujeresGranizo CatalunyaCrimen en SuecaAdamuzTemporalMineápolisBarceloneandoMamarazzis
instagramlinkedin

DEP

Muere la madre de Sandra Valero, representante de RTVE en Eurovisión Junior 2023

El presentador de Los 40 ha enviado un emotivo mensaje de apoyo a la joven artista y a su familia tras conocerse la triste noticia.

Sandra Valero en Benidorm durante una de las ediciones del festival

Sandra Valero en Benidorm durante una de las ediciones del festival / RTVE

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La madre de Sandra Valero ha fallecido. La noticia se ha conocido a través de un mensaje publicado en redes sociales por Tony Aguilar, una de las voces más reconocibles de la radio musical en España, que ha querido trasladar públicamente su pésame a la cantante y a sus seres queridos en este duro momento.

“D.E.P. Nazha. Mi más sentido pésame a su hija Sandra Valero y familia. Un cariñoso abrazo a todos”, escribía el locutor en su cuenta oficial, un mensaje breve pero cargado de cercanía y cariño que rápidamente ha generado numerosas muestras de apoyo hacia la joven artista.

Sandra Valero representó a España en Eurovisión Junior 2023, certamen en el que logró una destacada posición y se convirtió en una de las grandes protagonistas de la edición gracias a su carisma y su soltura sobre el escenario.

Noticias relacionadas

La artista defendió la canción ‘Loviu’, un tema alegre y luminoso que conectó rápidamente con el público por su mensaje positivo y su energía, consolidando a Sandra Valero como una de las jóvenes promesas más queridas del panorama musical juvenil.

TEMAS

  1. Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión
  2. La dueña de los arroces SOS compra el 100% de la fábrica italiana que produce la pasta fresca de Mercadona
  3. La Complutense afirma que no es necesaria una titulación para redactar contratos de la Universidad y dificulta a Peinado acusar a Begoña Gómez de intrusismo
  4. Mercadona, Aldi y DIA alertan de desabastecimiento en algunas tiendas por la limitación de tráfico de la borrasca Ingrid
  5. La moda de la crianza positiva alarga el colecho: “Si tu hijo termina la primaria y sigue en tu cama, hay un problema”
  6. José María Díez, 61 años, afectado por un recorte del 22% en su pensión: 'Nadie me explicó con claridad las consecuencias
  7. La nieve cae con más fuerza de la esperada en Catalunya y causa incidencias en 50 carreteras
  8. Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio

Muere la madre de Sandra Valero, representante de RTVE en Eurovisión Junior 2023

Muere la madre de Sandra Valero, representante de RTVE en Eurovisión Junior 2023

Al menos 34 heridos por un rayo durante la manifestación en apoyo a Bolsonaro en Brasilia

Al menos 34 heridos por un rayo durante la manifestación en apoyo a Bolsonaro en Brasilia

Al menos 80 nuevas excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Al menos 80 nuevas excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

La Generalitat de Cataluña organiza una nueva reunión por la crisis de Rodalies

La Generalitat de Cataluña organiza una nueva reunión por la crisis de Rodalies

El gol de la alegría

El gol de la alegría

Andrea Redondo, experta en finanzas: "Hemos normalizado el exceso y ridiculizado la prudencia"

Andrea Redondo, experta en finanzas: "Hemos normalizado el exceso y ridiculizado la prudencia"

Von der Leyen y Costa viajan a la India para cerrar un vasto acuerdo comercial

Von der Leyen y Costa viajan a la India para cerrar un vasto acuerdo comercial

Una sorprendente tormenta con granizo barre a varias comarcas de Catalunya

Una sorprendente tormenta con granizo barre a varias comarcas de Catalunya