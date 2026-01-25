José Ramón de la Morena, indignado, anuncia que demandará a los medios que han publicado que se iba a divorciar

El periodista José Ramón de la Morena ha decidido tomar cartas en el asunto tras una polémica informativa que, según él, “no se corresponde con la realidad”. Este sábado ha anunciado que presentará denuncias contra varios medios de comunicación que difundieron que él y su esposa estaban en proceso de divorcio, una versión que el propio comunicador califica de totalmente falsa.

Según explica De la Morena en un comunicado difundido en sus redes, todo comenzó hace unos días cuando un medio lanzó la noticia de que su pareja, Laura Vázquez, llevaba tiempo viviendo fuera del domicilio familiar y que la relación estaba rota. A partir de ahí, la información fue replicada y ampliada por otros portales hasta afirmar que la pareja había iniciado trámites de separación, algo que él niega rotundamente.

El periodista, conocido por su larga trayectoria en radio y prensa, asegura que no se trata de una reacción impulsiva, sino de una decisión meditada para defender “el derecho al honor, la intimidad, la propia imagen y el respeto a las personas”. De la Morena subraya que la libertad de expresión tiene límites, y recalca su intención de que los responsables respondan por publicar informaciones que, a su juicio, son "carecen de veracidad".

Fuentes cercanas señalan que esta iniciativa legal podría sentar un precedente en el tratamiento de noticias sobre la vida privada de figuras públicas, especialmente cuando se cruzan líneas que afectan a su entorno familiar.