Confirmado por TVE: Esta es la apuesta que sustituirá a Marc Giró tras el último 'Late Xou'

La salida de Marc Giró a Atresmedia pilló a TVE con el pie cambiado. La cadena pública al menos tenía dos programas grabados de 'Late Xou' que se han emitido el pasado 13 y 20 de enero.

En el último programa, Giró hizo su último monólogo en la pública cantando la Internacional y pidiendo luchar contra el fascismo, aunque no hubo una despedida hacia el público, probablemente porque cuando se grabó la entrega no se había cerrado el fichaje del presentador por Atresmedia.

Rápidamente TVE anunció que Dani Rovira volvería a la cadena para presentar un nuevo show de humor bajo el título de 'Al margen de todo', pero en lo que se termina de preparar esta nueva apuesta, la cadena ya ha confirmado qué ofrecerá en la noche del próximo martes 27.

Tal y como podemos ver en su guía de programación, parece que TVE ha decidido apostar el próximo martes por la emisión de una película después de 'La revuelta', aunque aún no detalla exactamente cuál ofrecerá.