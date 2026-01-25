Candela Peña revienta 'Fiesta' desde dentro pidiéndole a los espectadores que cambien de canal: "Vayánse al Telediario o a La 2"

Candela Peña ha protagonizado esta tarde un surrealista mometo en 'Fiesta' al pedirle a los espectadores que cambiasen de canal cuando estaba terminando la coneción en directo.

El programa de Telecinco desplazó a una de sus reporteras hasta la alfombra roja de Los Premios Feroz 2026, que se celebran esta noche y se pueden ver en La 2. La conexión ha comenzado con la reportera colándose en la entrevista que 'Vaya Fama' estaba teniendo con Candela Peña.

"¿Vosotros sois de...?", preguntó la actriz. "De 'Fiesta', el programa de Emma García", respondió la reportera. "Ella es siempre mucho rizado...tiene un cuerpo que yo siempre pienso '¿cuántas veces entrenará esta mujer?'".

"¿Tú cómo estás, que estás nominada?", le preguntó la reportera. "Estoy nominada por 'Furia', estoy muy contenta de estar aquí representando la comedia, que no es algo que se premie muy habitualmente".

Por último, la reportera avisaba de que el directo tenía que finalizar porque se acababa el tiempo del programa: "Adiós, váyanse al Telediario y en La 2 a vernos, que no solo existe Telecinco", aprovechó para decir la actriz, invitando a los espectadores a cambiar de canal.