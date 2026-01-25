Audiencias TV ayer: 'Got Talent' frena su caída, pero no alcanza al estreno de 'Atrapa un millón', que lidera la noche

Antena 3 cambió de concurso en la noche del sábado, pero mantuvo intacto su liderazgo. El estreno de 'Atrapa un millón' lideró la noche con un buen 11,7% y 1.239.000 espectadores, cifras muy similares al último programa de 'La ruleta de la suerte noche'.

En Telecinco, 'Got Talent'frena su caída y se estabaliza en un 9,3% y 878.000 seguidores, pero no le alcanza para llegar ni al doble dígito ni tampoco para acercarse a la primera posición.

En La 2, Los Premios Feroz, que contó con la promo de Candela Peña desde Telecinco, mejoró en 1,3 puntos el dato registrado en 2025 y conquistó al 4,4% y 430.000 fieles.

Noticias relacionadas

En cuanto al resto de ofertas de la noche, La 1 se queda con la tercera plaza con 'La casa de la esperanza' (8,6%), mientras que 'laSexta Xplica' (6,8%) supera al cine de Cuatro (6,3%).