Muere Miguel Ángel Moncholi, histórico rostro de los toros en Telemadrid, a los 70 años por un cáncer de páncreas

El mundo del periodismo taurino está de luto tras la muerte de Miguel Ángel Moncholi, una de las voces más reconocidas de la tauromaquia en España y figura histórica en Telemadrid. Moncholi falleció este viernes en Madrid a los 70 años después de una dura lucha contra una larga enfermedad, según han confirmado la familia y distintas fuentes del sector.

Su legado es inseparable de Telemadrid, cadena donde fue durante más de 25 años la voz de los toros, narrando decenas de corridas y acercando esta tradición a generaciones de aficionados frente al televisor. Su estilo didáctico y cercano lo convirtió en referente absoluto de la información taurina y su voz se convirtió en inconfundible para quienes seguían los festejos desde casa.

Moncholi no solo destacó como comunicador, sino también como docente y formador. Fue doctor en Ciencias de la Información y dedicó parte de su vida a formar a nuevas generaciones de periodistas, transmitiendo no solo técnica, sino también valores de respeto, pasión y conocimiento profundo de la tauromaquia.

Su trayectoria estuvo llena de premios y reconocimientos, incluyendo una Antena de Oro, varios Premios ATV y Premios Ondas, así como el Premio Nacional de Tauromaquia, distinciones que avalan su enorme aportación al periodismo y a la cultura taurina española.

Hace solo unas semanas, el pasado 2 de enero, Moncholi fue homenajeado en la Plaza de Las Ventas, un acto emotivo que celebró toda su carrera y su entrega a la profesión, dejando claro que su voz y su influencia perdurarán más allá de su desaparición física.