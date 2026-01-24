Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Marlaska respalda a Sarah Santaolalla y pide “órdenes de alejamiento” contra ultras como Vito Quiles

El ministro del Interior alza la voz desde RTVE tras el acoso denunciado por la tertuliana, mientras se reabre el debate sobre seguridad y libertad de expresión

Grande-Marlaska / Sarah Santalaolla

Grande-Marlaska / Sarah Santalaolla / RTVE

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
Por qué confiar en El Periódico

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no se ha quedado callado frente a la polémica que rodea a la tertuliana de RTVE Sarah Santaolalla tras las acusaciones de acoso sufridas por parte del agitador ultra Vito Quiles. Marlaska intervino este viernes en Mañaneros 360 para mostrar su apoyo público a Santaolalla y reclamar medidas más contundentes contra este tipo de comportamientos.

Marlaska defendió que se adopten “órdenes de alejamiento” y otras medidas “necesarias y precisas” para evitar que casos como el denunciado por Santaolalla se repitan, subrayando que la policía y la Guardia Civil están ahí “para protegernos y para salvaguardar ese ejercicio de los derechos”. La petición del ministro llegó incluso cuando el programa ya daba por cerrada la entrevista, un gesto que dejó claro el nivel de preocupación institucional ante el asunto.

La propia Santaolalla relató en sus redes sociales cómo Quiles llegó a seguirla “preguntando mi horario de entrada y de salida” y persiguiéndola “desde un Mercedes negro” en las inmediaciones de Prado del Rey, sede de RTVE. Más allá de esas imágenes, la tertuliana ha denunciado lo que considera una campaña organizada de hostigamiento y ha pedido que se tomen medidas “para garantizar la seguridad ante el mínimo riesgo a la integridad".

El debate ha vuelto a encender el foco mediático sobre la lucha contra la ultraderecha y el acoso a periodistas en España, con voces a favor de reforzar las protecciones y otras que advierten del peligro de restringir libertades. Lo cierto es que las palabras de Marlaska han intensificado la discusión pública sobre cómo compatibilizar seguridad, orden público y libertad de expresión sin renunciar a los derechos fundamentales.

