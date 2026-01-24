'De viernes'
Kiko Jiménez se rompe en 'De viernes' al recordar a su abuelo Paco: "Era mi todo"
El colaborador de Telecinco vivió uno de sus momentos más emotivos en televisión al recordar a su figura paterna tras su reciente fallecimiento
Kiko Jiménez protagonizó este viernes una de las escenas más emocionales y sinceras de 'De viernes' al abrir su corazón sobre la pérdida de su abuelo Paco, una persona clave en su vida que fue mucho más que un familiar para él. El colaborador no pudo contener las lágrimas al recordar a quien fue su referente, amigo y figura paterna desde que era niño.
Durante la entrevista en el plató, Jiménez explicó que desde que su abuelo falleció no había “vuelto a escuchar su voz” y que superar esa ausencia está siendo una de las pruebas más duras de su vida. Según confesó, Paco no solo ocupó el papel de abuelo, sino que fue “más que un padre” y estuvo siempre ahí para cualquier cosa que necesitara.
Kiko relató cómo su abuelo fue su guía en la infancia mientras su madre trabajaba para sacarlo adelante, y cómo eso lo marcó profundamente: “Todo lo que soy se lo debo a él”, aseguró visiblemente afectado. Para él, Paco fue alguien que le enseñó valores, le dio consejos y siempre estuvo disponibles, algo que ahora recuerda con especial cariño y nostalgia.
Además, el colaborador compartió algunas de las últimas palabras que su abuelo le dijo antes de fallecer, mensajes que ahora se han convertido en un motor para seguir adelante: le pidió que perdonara, que pidiera perdón cuando hiciera falta y que cuidara lo que tiene, especialmente su relación con Sofía Suescun, a quien Paco también quería mucho: "Sé que hoy está aquí también conmigo", dijo para finalizar.
- La dueña de los arroces SOS compra el 100% de la fábrica italiana que produce la pasta fresca de Mercadona
- Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión
- Europa y Canadá frenan a Trump en tres días de geopolítica frenética en Davos y Bruselas
- Confirmado por el Gobierno: los empleados disponen de cuatro días retribuidos en el trabajo en caso de mal tiempo
- El Mundo Today | Los autobuses de Barcelona no aceptarán pagos ni en efectivo ni en tarjeta
- El ministro Óscar Puente contraataca al informe de la investigación del accidente de Adamuz y dice que no teme que Sánchez le pida dimitir
- El nivel educativo y el trabajo de los padres influye más en el salario que estudiar en una universidad pública o privada
- No cuelgues las llamadas 'spam': esto es lo que tienes que decir exactamente para que se acaben