Kiko Jiménez se rompe en 'De viernes' al recordar a su abuelo Paco: "Era mi todo"

Kiko Jiménez protagonizó este viernes una de las escenas más emocionales y sinceras de 'De viernes' al abrir su corazón sobre la pérdida de su abuelo Paco, una persona clave en su vida que fue mucho más que un familiar para él. El colaborador no pudo contener las lágrimas al recordar a quien fue su referente, amigo y figura paterna desde que era niño.

Durante la entrevista en el plató, Jiménez explicó que desde que su abuelo falleció no había “vuelto a escuchar su voz” y que superar esa ausencia está siendo una de las pruebas más duras de su vida. Según confesó, Paco no solo ocupó el papel de abuelo, sino que fue “más que un padre” y estuvo siempre ahí para cualquier cosa que necesitara.

Kiko relató cómo su abuelo fue su guía en la infancia mientras su madre trabajaba para sacarlo adelante, y cómo eso lo marcó profundamente: “Todo lo que soy se lo debo a él”, aseguró visiblemente afectado. Para él, Paco fue alguien que le enseñó valores, le dio consejos y siempre estuvo disponibles, algo que ahora recuerda con especial cariño y nostalgia.

Además, el colaborador compartió algunas de las últimas palabras que su abuelo le dijo antes de fallecer, mensajes que ahora se han convertido en un motor para seguir adelante: le pidió que perdonara, que pidiera perdón cuando hiciera falta y que cuidara lo que tiene, especialmente su relación con Sofía Suescun, a quien Paco también quería mucho: "Sé que hoy está aquí también conmigo", dijo para finalizar.