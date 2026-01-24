'Equipo de Investigación' lanza su promo más misteriosa, ¿para celebrar su 15 aniversario?: "Lleva su tiempo"

El programa de investgación por excelencia en la televisión es 'Equipo de Investigación'. Cada viernes, Glòria Serra se cita con los espectadores de laSexta para destapar estafas, descubrir el modus operandis de una banda organizada o incluso dar la última hora de un volcán en erupción.

El programa ha lanzado dos promos durantes estos días que son bastante sospechosas por no despejar el tema principal del reportaje, lo cual no es nada habitual. En el primer vídeo, se muestran imágenes del programa mientras Glòria Serra narra en voz en off: "Seguir una pista, encontrar, comprobar, chequear, desechar bulos, confirmar. Una buena investigación lleva su tiempo".

En la segunda promo, parece hacerse más referencia a cómo se eligen y se preparan los temas de cada reportaje: "Decidir la mejor manera de contar algo, la más interesante, imparcial y justa. Una manera novedosa, atractiva y única. Eso lleva su tiempo".

¿Un especial por el 15 aniversario?

Aunque no hay una confirmación oficial, estas misteriosas promos y el juego de palabras "lleva su tiempo" parecen indicar que estamos ante un especial por el 15 aniversario de 'Equipo de Investigación', que podría emitirse el próximo viernes. La efemérides del programa refuerza esta hipótesis, ya que su estreno fue el 31 de enero de 2011. Además, el próximo miércoles Glòria Serra acudirá a 'El Hormiguero', ¿para confirmar este especial?