'Equipo de Investigación' destapa la gran estafa oculta de las rebajas: "Escandaloso"

En el último programa de 'Equipo de Investigación', la presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN), Patricia Suárez, ha puesto el foco en lo que muchos consumidores ven como un engaño recurrente en las rebajas. Suárez explicó que desde su asociación monitorizan los precios de hasta 32 productos (desde electrónica y electrodomésticos hasta ropa o juguetes) durante varios meses y alertó de que “lo primero que vemos con claridad es que en octubre se suben los precios. Hay datos realmente escandalosos".

Suárez puso un ejemplo concreto para ilustrar cómo funcionan estas prácticas: una plancha de pelo que costaba 164 € en septiembre subió a 198 € en octubre y aunque durante el Black Friday se vendió por 174 €, ese precio seguía siendo superior al original. Según su relato al programa, las marcas y comercios elevan los precios justo antes de las campañas de descuentos para poder legalmente luego aplicar rebajas aparentes.

La dirigente de ASUFIN fue tajante: aseguran que estas subidas cumplen la normativa, pero a su juicio están “engañando al consumidor”, porque quien solo ve el precio más alto de octubre puede creer que está comprando con descuento cuando en realidad paga más de lo que costaba meses antes.

Tras las advertencias de ASUFIN sobre la subida de precios antes de las grandes campañas comerciales, 'Equipo de Investigación' profundiza en cómo se construyen muchas de esas supuestas ofertas. El programa recurre ahora a Raúl Gómez, rastreador de precios online, que analiza la evolución real de los importes en tiendas digitales para comprobar si los descuentos anunciados responden a una rebaja auténtica o a una estrategia comercial. “Básicamente, hago dos tipos de rastreos diferentes… y luego lo rastreo desde el momento que lo sacaron a la venta hasta el precio actual para saber si realmente estamos con una oferta o no están engañando”, explica.

El experto muestra al programa ejemplos concretos que desmontan la apariencia de las rebajas. En uno de ellos, una televisión anunciada con un 32 % de descuento partía de un precio tachado de 569 €, pero ese importe solo estuvo activo durante unos minutos, mientras que días antes el producto se había vendido hasta 40 € más barato. Según Gómez, este tipo de maniobras provocan que “muchas veces estamos pagando de más”, pese a la sensación de ahorro que transmiten las etiquetas de oferta.

Noticias relacionadas

El reportaje concluye subrayando que estas prácticas no son casos aislados, sino una dinámica habitual en el comercio online. La combinación de subidas previas y descuentos llamativos acaba empujando al consumidor a comprar por impulso, creyendo que aprovecha una ganga que, en realidad, puede resultar más cara que el precio original, reforzando así la idea de las “falsas rebajas” que denuncia el programa.