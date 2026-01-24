Audiencias TV ayer: 'El Desafío' lidera la noche a la baja, 'De viernes' cae con Kiko Jiménez y 'El precio justo' sigue subiendo

'El Desafío' mantiene el liderazgo de la noche del viernes en su tercer programa. El show que presenta Roberto Leal lidera la noche a pesar de bajar respecto a la semana pasada hasta un 14,4% y 1.347.000 espectadores. De hecho, la oferta de Antena 3 es la única en superar el doble dígito.

Mientras, 'De viernes' cae con Kiko Jiménez hasta un bajo 9,2% y 778.000 seguidores. Supone una importante caída, después de que la semana pasada registrase 3 puntos más con la entrevista de Rocío Flores. Por su parte, La 1 se hunde con 'La guerra del planeta de los simios', que se conforma con un 6,6%, a punto de ser superada por el cine de Cuatro (6,4%).

En la sobremesa, 'El precio justo' sigue escalando y marca nuevo máximo al anotar un 9,4% y 690.000 televidentes, muy lejos aún de 'La ruleta de la suerte' (20,7%), pero por encima de la media de la cadena, que ayer fue del 9%.

*En elaboración.