Viernes 23 de enero 2026

Audiencias TV ayer: 'El Desafío' lidera la noche a la baja, 'De viernes' cae con Kiko Jiménez y 'El precio justo' sigue subiendo

La 1 se hunde con la saga de 'El planeta de los simios', a punto de ser superada por Cuatro

'El Desafío' / 'De viernes' / 'El precio justo'

'El Desafío' / 'De viernes' / 'El precio justo' / ANTENA 3 / TELECINCO

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

'El Desafío' mantiene el liderazgo de la noche del viernes en su tercer programa. El show que presenta Roberto Leal lidera la noche a pesar de bajar respecto a la semana pasada hasta un 14,4% y 1.347.000 espectadores. De hecho, la oferta de Antena 3 es la única en superar el doble dígito.

Mientras, 'De viernes' cae con Kiko Jiménez hasta un bajo 9,2% y 778.000 seguidores. Supone una importante caída, después de que la semana pasada registrase 3 puntos más con la entrevista de Rocío Flores. Por su parte, La 1 se hunde con 'La guerra del planeta de los simios', que se conforma con un 6,6%, a punto de ser superada por el cine de Cuatro (6,4%).

En la sobremesa, 'El precio justo' sigue escalando y marca nuevo máximo al anotar un 9,4% y 690.000 televidentes, muy lejos aún de 'La ruleta de la suerte' (20,7%), pero por encima de la media de la cadena, que ayer fue del 9%.

*En elaboración.

