Viernes 23 de enero 2026
Audiencias TV ayer: 'El Desafío' lidera la noche a la baja, 'De viernes' cae con Kiko Jiménez y 'El precio justo' sigue subiendo
La 1 se hunde con la saga de 'El planeta de los simios', a punto de ser superada por Cuatro
'El Desafío' mantiene el liderazgo de la noche del viernes en su tercer programa. El show que presenta Roberto Leal lidera la noche a pesar de bajar respecto a la semana pasada hasta un 14,4% y 1.347.000 espectadores. De hecho, la oferta de Antena 3 es la única en superar el doble dígito.
Mientras, 'De viernes' cae con Kiko Jiménez hasta un bajo 9,2% y 778.000 seguidores. Supone una importante caída, después de que la semana pasada registrase 3 puntos más con la entrevista de Rocío Flores. Por su parte, La 1 se hunde con 'La guerra del planeta de los simios', que se conforma con un 6,6%, a punto de ser superada por el cine de Cuatro (6,4%).
En la sobremesa, 'El precio justo' sigue escalando y marca nuevo máximo al anotar un 9,4% y 690.000 televidentes, muy lejos aún de 'La ruleta de la suerte' (20,7%), pero por encima de la media de la cadena, que ayer fue del 9%.
*En elaboración.
- La dueña de los arroces SOS compra el 100% de la fábrica italiana que produce la pasta fresca de Mercadona
- Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión
- Europa y Canadá frenan a Trump en tres días de geopolítica frenética en Davos y Bruselas
- Confirmado por el Gobierno: los empleados disponen de cuatro días retribuidos en el trabajo en caso de mal tiempo
- El Mundo Today | Los autobuses de Barcelona no aceptarán pagos ni en efectivo ni en tarjeta
- El ministro Óscar Puente contraataca al informe de la investigación del accidente de Adamuz y dice que no teme que Sánchez le pida dimitir
- El nivel educativo y el trabajo de los padres influye más en el salario que estudiar en una universidad pública o privada
- No cuelgues las llamadas 'spam': esto es lo que tienes que decir exactamente para que se acaben