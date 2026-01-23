Noche intensa
'¡De viernes!' consigue cerrar su entrevista más esperada y la invitada que más preocupará a la familia Beckham
Kiko Jiménez y Rebeca Loos, los invitados más esperados del programa de Santi Acosta y Bea Archidona
‘¡De Viernes!’ encara una de sus entregas más potentes este viernes a partir de las 21:45 horas en Telecinco. El principal invitado será Kiko Jiménez, que se sienta por primera vez en un plató para hablar abiertamente de la detención de su padre, de una infancia que define como especialmente dura y de la reciente muerte de su abuelo, una figura clave en su vida.
La noche también contará con la intervención de Rebecca Loos, que valorará en directo las declaraciones de Brooklyn Beckham y ofrecerá su propia visión sobre cómo son David Beckham y Victoria Beckham en la intimidad, tras haber trabajado como niñera del primogénito del matrimonio.
Otro de los momentos destacados llegará de la mano de Asraf Beno, que aclarará si se ha producido un acercamiento entre su mujer, Isa Pantoja, y Kiko Rivera. Además, responderá a las duras declaraciones del DJ sobre los supuestos desprecios e insultos que sufrió durante su estancia en Cantora.
El programa completará su escaleta con la presencia de 'La isla de las tentaciones', representada por Almudena, Darío y Borja, que contarán en qué punto se encuentran tras los debates finales y vivirán dos intervenciones inesperadas. También habrá espacio para la última hora de ‘GH Dúo’, con imágenes inéditas y el análisis de Rocío Flores, María Jesús Ruiz, Mónica Hoyos y Noemí Salazar.
