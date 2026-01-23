Jueves 22/01/2026
Audiencias TV ayer | 'Pasapalabra' firma su mejor dato desde 2024 mientras 'GH Dúo' crece y lidera la noche
El concurso de Antena 3 vuelve a dispararse mientras 'Horizonte' recorta distancias y el prime time reparte fuerzas entre Telecinco, La 1 y Cuatro.
El gran protagonista de la jornada televisiva ha sido 'Pasapalabra', que ha firmado su mejor dato desde el bote histórico de Óscar el pasado 15 de mayo de 2024. El concurso de Antena 3 se dispara hasta un 21,3% de cuota de pantalla y reúne a 2.345.000 espectadores, consolidándose como el espacio no informativo más visto del día. Además, el excelente rendimiento del formato presentado por Roberto Leal se ve acompañado por el buen momento de 'Sueños de libertad', que marca récord de temporada en espectadores con 1.415.000 y un sólido 14,9%.
En el prime time, Telecinco mantiene el pulso con 'GH Dúo', que crece dos décimas respecto a la semana anterior y se sitúa en un 12,8%, con una audiencia media cercana a los 800.000 espectadores. Muy cerca se queda 'Horizonte', que protagoniza una de las subidas más destacadas de la noche al sumar 1,5 puntos y alcanzar un 11,3% en Cuatro. En Antena 3, 'La encrucijada' se despide con una ligera mejora, cerrando su emisión con un 9,5% y un 14,1%.
Por su parte, La 1 opta por el cine, y la emisión de 'La piel del tambor' se queda en un 9,9%. En laSexta, 'El taquillazo' consigue mejorar notablemente con 'John Wick: Otro día para matar', que sube 2,2 puntos hasta alcanzar un 6,4%. Todo ello en una noche marcada por el fuerte arrastre del access prime time, donde 'El hormiguero' vuelve a dominar con un 16,8%, sacando más de cinco puntos de ventaja a 'La revuelta' (11,4%).
PRIME TIME
La 1
La Revuelta: 1.453.000 (11,4%)
Somos cine RTVE “La piel del tambor”: 684.000 (9,9%)
Antena 3
El hormiguero: 2.158.000 (16,8%)
La encrucijada: 761.000 (9,5%)
Telecinco
GH Dúo express: 859.000 (6,7%)
GH Dúo: 799.000 (12,8%)
laSexta
laSexta clave: 643.000 (5,1%)
El intermedio: 938.000 (7,2%)
El taquillazo “John Wick (Otro día para matar)”: 487.000 (6,4%)
Cuatro
First dates: 886.000 (6,8%)
First dates: 1.199.000 (9,3%)
Horizonte: 711.000 (11,3%)
La 2
Cifras y letras: 631.000 (4,8%)
Cifras y letras: 823.000 (6,1%)
El cine de La 2 “Sucedió en Roma”: 247.000 (2,2%)
Documentos TV: 34.000 (0,5%)
LATE NIGHT
La 1
Somos cine RTVE 2 “El sustituto (2020)”: 198.000 (7,4%)
Antena 3
La encrucijada: 653.000 (14,1%)
La encrucijada: 140.000 (5,8%)
laSexta
Cine “Buques de guerra americanos”: 103.000 (3,7%)
Cuatro
El desmarque. Madrugada: 143.000 (7,4%)
La 2
Cine “Erin Brockovich”: 44.000 (1,5%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 916.000 (10,1%)
Valle Salvaje: 821.000 (10%)
La promesa: 1.031.000 (11,7%)
Malas lenguas: 1.141.000 (11,5%)
Aquí la Tierra: 1.539.000 (13,7%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.415.000 (14,9%)
Y ahora, Sonsoles: 865.000 (10%)
Pasapalabra: 2.345.000 (21,3%)
Telecinco
El tiempo justo: 780.000 (8,8%)
El diario de Jorge: 788.000 (8,7%)
¡Allá tú!: 714.000 (6,6%)
laSexta
Zapeando: 501.000 (5,4%)
Más vale tarde: 431.000 (5%)
Cuatro
Todo es mentira: 713.000 (7,9%)
Lo sabe, no lo sabe: 508.000 (5,7%)
La 2
Saber y ganar: 650.000 (6,6%)
Grandes documentales: 365.000 (4,1%)
Malas lenguas: 599.000 (7%)
Viajes con Agatha Christie y Sir David Suchet: 167.000 (1,7%)
Grandes diseños: 254.000 (2,2%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 366.000 (16,9%)
Mañaneros 360: 510.000 (15%)
Mañaneros 360: 1.018.000 (11,7%)
Antena 3
Espejo público: 411.000 (14,5%)
Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 937.000 (18,9%)
La ruleta de la suerte: 1.818.000 (23,4%)
Telecinco
La mirada crítica: 185.000 (9,8%)
El programa de AR: 324.000 (12,4%)
Vamos a ver: 369.000 (9,4%)
El precio justo: 642.000 (8,4%)
laSexta
Aruser@s el humorning: 173.000 (11,3%)
Aruser@s: 297.000 (12,1%)
Al rojo vivo: 307.000 (7,7%)
Cuatro
¡Toma salami!: 3.000 (0,2%)
Alerta cobra: 10.000 (0,5%)
Alerta cobra: 40.000 (1,9%)
Alerta cobra: 60.000 (2,3%)
En boca de todos: 233.000 (6,8%)
La 2
That’s English: 7.000 (0,9%)
Zoom tendencias: 10.000 (1%)
Zoom tendencias: 17.000 (1,3%)
Los osos polares: 23.000 (1,2%)
Saber vivir: 22.000 (1,1%)
Aquí hay trabajo: 41.000 (1,7%)
La aventura del saber: 37.000 (1,4%)
Espacios increíbles: 44.000 (1,6%)
Nunca es demasiado pequeño: 39.000 (1,4%)
El western de La 2 “Puerta abierta al infierno”: 113.000 (3,2%)
El cazador: 130.000 (2%)
El cazador: 219.000 (2,3%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.592.000 (25,7%)
Telediario 1: 1.548.000 (15,3%)
Informativos Telecinco 15h: 953.000 (9,4%)
laSexta Noticias 14h: 807.000 (9,1%)
Noticias Cuatro 1: 612.000 (7,8%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 2.750.000 (21,3%)
Telediario 2: 1.724.000 (13,4%)
laSexta Noticias 20h: 800.000 (7,6%)
Informativos Telecinco 21h: 836.000 (6,5%)
Noticias Cuatro 2: 566.000 (5,4%)
Matinal
Telediario matinal: 156.000 (18,7%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 182.000 (14,4%)
El Matinal (Telecinco): 137.000 (10,8%)
RANKING
Diario: Antena 3 (15,2%), La 1 (12%), Telecinco (8,8%), Cuatro (7,2%), laSexta (6,4%), La 2 (3,6%).
Mensual: Antena 3 (12,7%), La 1 (12,4%), Telecinco (8,5%), Cuatro (6,1%), laSexta (6%), La 2 (3,3%).
