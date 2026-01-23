Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Audiencias TV ayer | 'Pasapalabra' firma su mejor dato desde 2024 mientras 'GH Dúo' crece y lidera la noche

El concurso de Antena 3 vuelve a dispararse mientras 'Horizonte' recorta distancias y el prime time reparte fuerzas entre Telecinco, La 1 y Cuatro.

Redacción Yotele

Madrid
El gran protagonista de la jornada televisiva ha sido 'Pasapalabra', que ha firmado su mejor dato desde el bote histórico de Óscar el pasado 15 de mayo de 2024. El concurso de Antena 3 se dispara hasta un 21,3% de cuota de pantalla y reúne a 2.345.000 espectadores, consolidándose como el espacio no informativo más visto del día. Además, el excelente rendimiento del formato presentado por Roberto Leal se ve acompañado por el buen momento de 'Sueños de libertad', que marca récord de temporada en espectadores con 1.415.000 y un sólido 14,9%.

En el prime time, Telecinco mantiene el pulso con 'GH Dúo', que crece dos décimas respecto a la semana anterior y se sitúa en un 12,8%, con una audiencia media cercana a los 800.000 espectadores. Muy cerca se queda 'Horizonte', que protagoniza una de las subidas más destacadas de la noche al sumar 1,5 puntos y alcanzar un 11,3% en Cuatro. En Antena 3, 'La encrucijada' se despide con una ligera mejora, cerrando su emisión con un 9,5% y un 14,1%.

Por su parte, La 1 opta por el cine, y la emisión de 'La piel del tambor' se queda en un 9,9%. En laSexta, 'El taquillazo' consigue mejorar notablemente con 'John Wick: Otro día para matar', que sube 2,2 puntos hasta alcanzar un 6,4%. Todo ello en una noche marcada por el fuerte arrastre del access prime time, donde 'El hormiguero' vuelve a dominar con un 16,8%, sacando más de cinco puntos de ventaja a 'La revuelta' (11,4%).

PRIME TIME

La 1

La Revuelta: 1.453.000 (11,4%)

Somos cine RTVE “La piel del tambor”: 684.000 (9,9%)

Antena 3

El hormiguero: 2.158.000 (16,8%)

La encrucijada: 761.000 (9,5%)

Telecinco

GH Dúo express: 859.000 (6,7%)

GH Dúo: 799.000 (12,8%)

laSexta

laSexta clave: 643.000 (5,1%)

El intermedio: 938.000 (7,2%)

El taquillazo “John Wick (Otro día para matar)”: 487.000 (6,4%)

Cuatro

First dates: 886.000 (6,8%)

First dates: 1.199.000 (9,3%)

Horizonte: 711.000 (11,3%)

La 2

Cifras y letras: 631.000 (4,8%)

Cifras y letras: 823.000 (6,1%)

El cine de La 2 “Sucedió en Roma”: 247.000 (2,2%)

Documentos TV: 34.000 (0,5%)

LATE NIGHT

La 1

Somos cine RTVE 2 “El sustituto (2020)”: 198.000 (7,4%)

Antena 3

La encrucijada: 653.000 (14,1%)

La encrucijada: 140.000 (5,8%)

laSexta

Cine “Buques de guerra americanos”: 103.000 (3,7%)

Cuatro

El desmarque. Madrugada: 143.000 (7,4%)

La 2

Cine “Erin Brockovich”: 44.000 (1,5%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 916.000 (10,1%)

Valle Salvaje: 821.000 (10%)

La promesa: 1.031.000 (11,7%)

Malas lenguas: 1.141.000 (11,5%)

Aquí la Tierra: 1.539.000 (13,7%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.415.000 (14,9%)

Y ahora, Sonsoles: 865.000 (10%)

Pasapalabra: 2.345.000 (21,3%)

Telecinco

El tiempo justo: 780.000 (8,8%)

El diario de Jorge: 788.000 (8,7%)

¡Allá tú!: 714.000 (6,6%)

laSexta

Zapeando: 501.000 (5,4%)

Más vale tarde: 431.000 (5%)

Cuatro

Todo es mentira: 713.000 (7,9%)

Lo sabe, no lo sabe: 508.000 (5,7%)

La 2

Saber y ganar: 650.000 (6,6%)

Grandes documentales: 365.000 (4,1%)

Malas lenguas: 599.000 (7%)

Viajes con Agatha Christie y Sir David Suchet: 167.000 (1,7%)

Grandes diseños: 254.000 (2,2%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 366.000 (16,9%)

Mañaneros 360: 510.000 (15%)

Mañaneros 360: 1.018.000 (11,7%)

Antena 3

Espejo público: 411.000 (14,5%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 937.000 (18,9%)

La ruleta de la suerte: 1.818.000 (23,4%)

Telecinco

La mirada crítica: 185.000 (9,8%)

El programa de AR: 324.000 (12,4%)

Vamos a ver: 369.000 (9,4%)

El precio justo: 642.000 (8,4%)

laSexta

Aruser@s el humorning: 173.000 (11,3%)

Aruser@s: 297.000 (12,1%)

Al rojo vivo: 307.000 (7,7%)

Cuatro

¡Toma salami!: 3.000 (0,2%)

Alerta cobra: 10.000 (0,5%)

Alerta cobra: 40.000 (1,9%)

Alerta cobra: 60.000 (2,3%)

En boca de todos: 233.000 (6,8%)

La 2

That’s English: 7.000 (0,9%)

Zoom tendencias: 10.000 (1%)

Zoom tendencias: 17.000 (1,3%)

Los osos polares: 23.000 (1,2%)

Saber vivir: 22.000 (1,1%)

Aquí hay trabajo: 41.000 (1,7%)

La aventura del saber: 37.000 (1,4%)

Espacios increíbles: 44.000 (1,6%)

Nunca es demasiado pequeño: 39.000 (1,4%)

El western de La 2 “Puerta abierta al infierno”: 113.000 (3,2%)

El cazador: 130.000 (2%)

El cazador: 219.000 (2,3%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.592.000 (25,7%)

Telediario 1: 1.548.000 (15,3%)

Informativos Telecinco 15h: 953.000 (9,4%)

laSexta Noticias 14h: 807.000 (9,1%)

Noticias Cuatro 1: 612.000 (7,8%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 2.750.000 (21,3%)

Telediario 2: 1.724.000 (13,4%)

laSexta Noticias 20h: 800.000 (7,6%)

Informativos Telecinco 21h: 836.000 (6,5%)

Noticias Cuatro 2: 566.000 (5,4%)

Matinal

Telediario matinal: 156.000 (18,7%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 182.000 (14,4%)

El Matinal (Telecinco): 137.000 (10,8%)

RANKING

Diario: Antena 3 (15,2%), La 1 (12%), Telecinco (8,8%), Cuatro (7,2%), laSexta (6,4%), La 2 (3,6%).

Mensual: Antena 3 (12,7%), La 1 (12,4%), Telecinco (8,5%), Cuatro (6,1%), laSexta (6%), La 2 (3,3%).

